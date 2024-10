Spogliatoi. Fucili: "Prese due reti evitabili, ma sono felice di aver allungato la striscia positiva»

A chi gli chiede se per caso non abbia qualche rimpianto per come è andata la partita, mister Fucili risponde così: "Il rimpianto è che abbiamo preso due gol evitabili, in quelle due occasioni siamo stati poco precisi. Per il resto la partita è stata combattuta e aperta. Dopodiché, quando la Samb si permette di andare due volte in vantaggio, magari su qualche nostro regalo, poi può diventare difficile. Però devo dire che l’abbiamo recuperata per due volte e su questo ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché andare sotto due volte con la Samb e recuperarla non è cosa da poco. Mi pare che i miei abbiano meritato, perché comunque nei 90 minuti abbiamo fatto una grandissima gara e c’è anche da dire che abbiamo finito in condizioni un po’ difficili, con diversi ragazzi che hanno accusato qualche problema. È ottimo che ci abbiamo creduto fino alla fine, di questo sono contento: sia della partita, sia del risultato".

Fossombrone si conferma, dunque?

"Direi di sì. Samb o non Samb, davanti a noi abbiamo il nostro cammino e sappiamo tutti molto bene qual è l’obiettivo, ovvero la salvezza. In ogni caso sono contento per il fatto che siamo riusciti ad allungare la striscia positiva davanti al nostro pubblico. L’imperativo è raccogliere per strada tutto quello che viene, indipendentemente dall’avversario".

Deluso per il terzo pareggio consecutivo?

"Per nulla. Io li giudico in maniera positiva, perché sono state tre partite che abbiamo provato a vincere. Non ci siamo riusciti, ma non le abbiamo neppure perse: quand’è così è già positivo minimizzare i danni".

