Spogliatoi: i piceni vicini al vertice della società per la perdita del padre. Clementi (Vigor): "Ci condanna solo il risultato». "Una vittoria da dedicare a patron Giordani»

Clementi applaude i suoi ragazzi e non cerca colpevoli. Qualche perplessità rimane, il risultato brucia, ma questa Vigor dimostra sempre carattere. "Non mi soffermo sull’arbitraggio, preferirei andare oltre – dice -. Nell’espellere Magi Galluzzi è apparso molto sicuro, sul tocco di mano in area qualche dubbio c’è. A me sembrava rigore, ma in panchina la visuale può essere distorta. Abbiamo giocato da grande squadra, non ci siamo mai snaturati e qualche pericolo lo abbiamo creato. Se analizziamo la prestazione sono soddisfatto, chiaramente il risultato ci condanna. Ad ogni modo non posso nascondere la mia ammirazione nei confronti di questi ragazzi che hanno dato tutto per 90 minuti – rimarca Clementi -. Sul gol non ho un’immagine chiara, un taglio non è stato eseguito nella maniera corretta, questo è certo. Un errore che ci costa caro, ma ci può stare al cospetto di una squadra che non rinuncia mai a giocare. Abbiamo perso, ma non tutto è da buttare". Tanto orgoglio ed una dedica speciale invece per mister Simoni che ha sostituito lo squalificato Seccardini. "In primis vogliamo dedicare la vittoria a patron Giordani ed alla sua famiglia per la perdita del papà – dice il vice allenatore dell’Atletico Ascoli -. E’ stata una bella gara, entrambe hanno provato a vincere, di certo la prestazione della Vigor è stata condizionata dall’espulsione. Noi abbiamo avuto ottime occasioni e per fortuna siamo riusciti a sbloccare la sfida nel momento giusto. Ci vorrà ancora del tempo prima di raggiungere l’obiettivo, tuttavia questa vittoria è un altro piccolo passo verso la salvezza. Ce la siamo giocata a viso aperto contro una squadra che può contare su individualità eccellenti, proveremo a ripeterci contro ogni avversario sino alla fine".

Nicolò Scocchera