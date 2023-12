Spogliatoi. Il diesse D’Anzi:: "Errori dell’arbitro»

C’è rammarico nel Fossombrone sconfitto dal Tivoli se ne fa interprete il diesse Pietro D’Anzi. "Se analizziamo il percorso complessivo della squadra al giro di boa c’è da ritenersi soddisfatti e fare solo i complimenti a tutti, invece riguardo la partita di oggi ho visto la squadra che in parte si è ripetuta contro la Matese nella partita infrasettimanale di un mese fa, ciò condizionata dalle doppie partite della domenica e del mercoledì. Però oggi c’è da dire che ci è mancato il gruppo che finora ci aveva contraddistinto, quindi i principi di squadra sono venuti meno. Oggi nel nostro miglior momento ci è stato espulso in maniera assurda un nostro giocatore che ha condizionato chiaramente il risultato, un arbitro non all’altezza del compito. C’è del rammarico ma siamo postivi perché questa gara ci deve servire per un grande bagno di umiltà che ci posa far raggiungere il nostro obiettivo finale che è la salvezza".

"Una partita che siamo stati bravi a ribaltare – ha commentato il mister degli ospiti Granieri – abbiamo preso un gol evitabilissimo, poi la squadra ha reagito con grande carattere e una prestazione completa anche nelle situazioni che avevamo preparato. L’espulsione di Conti ci ha agevolato e siamo riusciti a trovare il terzo gol. Sono contento, abbiamo incontrato un avversario ben allenato e con la miglior difesa del campionato e con un allenatore che stimo molto. Vincere a Fossombrone non è e non sarà semplice per nessuno". Il campionato ora osserverà la sosta natalizia. Nella prima di ritorno il Fossombrone ospiterà l’Avezzano.

am.pi.