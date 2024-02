SPOGLIATOI. Il tecnico dorico:: "Dovevamo fare di più. Testa a domenica»

E’ un buon punto, per l’Ancona. Che le permette di mettersi alle spalle il Sestri, finito ko con la Juventus. Un pari che dà serenità alla squadra per lavorare al meglio in questi 4 giorni che portano alla sfida con la Carrarese. Soddisfatto il tecnico dorico Gianluca Colavitto: "Alla fine è un buon punto, un risultato in rimonta anche se eravamo in vantaggio nel primo tempo. Ci prendiamo questo pareggio, anche se era una partita in cui dovevamo rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, dopo l’1-0 iniziale. Abbiamo espresso una mole di gioco e finalizzato, abbiamo creato, siamo stati padroni del campo. Dovevamo arrivare all’intervallo con qualcosa in più. Ma è vero che un mese fa magari questa partita l’avremmo persa. Non esiste che si sia sempre dominanti, si lascia qualcosa all’avversario ma quello che gli abbiamo lasciato a inizio secondo tempo la Vis lo ha capitalizzato al massimo. Abbiamo recuperato una partita che s’era complicata, muoviamo la classifica in un derby. Il campionato è ancora lungo. I cambi ritardati nella ripresa? La squadra stava producendo, non vedevo la necessità di cambiare. Prima del gol pensavo di mettermi con 4 attaccanti, poi abbiamo trovato il gol e alla fine ho fatto i cambi a specchio. Quell’uno-due poteva ammazzarci, invece la squadra ha reagito trovando il gol del pari. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno". g.p.