Spogliatoi. Palladini: "Buona partita, anche se avremmo dovuto chiuderla. Punto da non buttare»

Così ha visto la partita il mister della Samb, Ottavio Palladini: "Abbiamo fatto una buona partita. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso un gol stupido, evitabilissimo, dopodiché siamo stati bravi a ripassare in vantaggio. Forse quello che ci è mancato è stato il colpo risolutivo, quello che serviva per chiudere la partita. Perché dovevamo chiuderla e abbiamo anche avuto due o tre occasioni per farlo. Alla fine del primo tempo l’avevo detto: ’Questa è una partita che dobbiamo chiudere perché altrimenti rischi con un episodio di riaprirla’. Beh, così è stato. Poi però siamo stati bravi sul due a due a smuoverci e a cercare il 3-2. Con Kerjota abbiamo avuto quelle due situazioni con successiva conclusione di di D’Eramo; anche Leonardo ha avuto la sua occasione, però sul 2-1. Insomma, questa era una partita da chiudere. Quando non ci riesci, poi sono recriminazioni: non siamo stati bravi a farlo e il risultato è stato che abbiamo concesso occasioni e alla fine Fossombrone con la sua fisicità ci ha costretto al pari".

Ma il risultato non è tutto da buttare...

"Contro una squadra che sta in salute, e che gioca da tanto tempo insieme, penso che quello di oggi sia un punto da non buttare via. Fossombrone è una squadra organizzata, forte, siamo noi che non abbiamo saputo chiudere i conti".

La squadra era la stessa vista contro L’Aquila: cosa non è andato?

"Secondo me è andato tutto per il verso giusto, solo che abbiamo avuto una decina di minuti di sbandamento nel secondo tempo. E poi non siamo stati bravi sulle seconde palle: sono cose che alla fine ti costringono a rischiare".

