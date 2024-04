Spogliatoi. Stellone: "Grande gara. Abbiamo vinto i duelli e giocato con il cuore»

Perugia contestato dai suoi tifosi, la Vis a fare gruppo a centrocampo e a raccogliere finalmente gli applausi dopo un periodo non semplice. Finisce così una partita che Pesaro ha giocato con più slancio rispetto agli umbri. I commenti del dopo partita sono la logica conseguenza di quanto visto in campo. Il tecnico della Vis Stellone è il primo a presentarsi in sala stampa e la riassume così: "Abbiamo interpretato molto bene la partita e sono contento dello spirito mostrato in campo dai ragazzi che ci hanno messo anima e corpo e hanno vinto una partita difficile, contro un avversario che lotta per i playoff e che ha dimostrato il suo valore". A questo proposito l’allenatore biancorosso evidenzia che "gli eventuali demeriti del Perugia finiscono dove iniziano i nostri meriti. Credo che bisogna riconoscere che i miei giocatori hanno messo in campo una partita di spessore, giocando molto bene negli uno contro uno e vincendo i duelli. Non era facile, le due formazioni giocavano allo specchio, e bisognava vincere i duelli individuali per potere avere la meglio. Ci è riuscita la Vis e bisogna riconoscere a questi ragazzi una grande applicazione, una grande voglia di fare che si vede anche nel lavoro della settimana. Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato nel lavoro, sono due settimane che ci alleniamo bene, la squadra è viva, è in ottima condizione fisica". La corsa playout? "Non dobbiamo pensarci, dobbiamo solo migliorare noi stessi ogni volta con il lavoro quotidiano, a Rimini e con il Perugia ho visto i frutti del lavoro". Il difensore del Perugia Mezzoni ammette che "forse alla nostra squadra è mancato quel pizzico di cattiveria in più che la Vis ha avuto, ma per il resto non possiamo rimproverarci nulla, abbiamo spinto fino alla fine. Bisogna riconoscere la bravura della Vis"

d. e.