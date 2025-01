Sporting, mercoledì la sfida. Araujo: "Dobbiamo battere i rossoblù»

"Se vogliamo qualificarci per gli ottavi bisogna assolutamente battere il Bologna", ordina Maxi Araujo. Mica facile contro un Bologna che a Lisbona l’11 dicembre scorso ha già inchiodato sullo 0-0 i cugini, nonché acerrimi rivali, del Benfica. Ma il centrocampista nazionale uruguaiano dello Sporting nel proiettare i suoi pensieri sulla gara del 29 gennaio al ‘José Alvalade’ ha semplicemente usato la calcolatrice. Lo Sporting che in Champions era partito lanciatissimo, conquistando 10 punti nelle prime 4 partite (vittorie con Lille, Sturm Graz e Manchester City, pari col Psv), si è piantato collezionando 3 sconfitte di fila (con Arsenal, Bruges e Lipsia).

Rui Borges, il terzo allenatore della stagione che si è insediato sulla panchina dei ‘Leones’ a fine dicembre, mercoledì notte masticava amaro: "La Champions non è il campionato, quando ci capitano le occasioni per segnare dobbiamo essere più cinici". In Primeira Liga lo Sporting guida la classifica con 3 punti di vantaggio sul Benfica e domani notte affronta in casa il CD National. Sporting e Benfica viaggiano invece a braccetto in Champions: 10 punti a testa e qualificazione agli ottavi in bilico.