Milan: rivoluzione estiva in arrivo, obiettivo Tonali e giovani talenti italiani

Il Milan del futuro prenderà forma nelle prossime settimane. Un progetto tecnico importante, visto che ci sarà molto da resettare dopo una stagione complicata. Movimenti ci saranno nell’area dirigenziale, poi si dovrà scegliere il tecnico (pare molto improbabile la conferma di Conceição anche in caso di successo in Coppa Italia), quindi comincerà il mercato vero e proprio. L’amministratore delegato Giorgio Furlani negli scorsi giorni è volato negli Stati Uniti per impegni legati all’area commerciale ed è atteso per la partita di domani con l’Udinese. Da lunedì, invece, si riaprirà il “casting“ per il direttore sportivo: dopo la brusca frenata della trattativa con Fabio Paratici ("Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato", ha precisato ieri Gabriele Gravina, presidente della Figc), ci si concentra su altre quattro figure: Tare, D’Amico, Sartori o Manna (solo il primo è libero). Servirà dare un’accelerata in vista della minirivoluzione estiva.

Sono diversi i calciatori che per motivi svariati non saranno confermati, ma l’idea è quella di aprire le porte di Milanello a giocatori italiani, che possano aggiungersi a Gabbia, Camarda ed altri prospetti del vivaio rossonero. Parecchi gli obiettivi, alcuni dei quali molto costosi: giovani ma anche profili di grande esperienza, in modo che la rosa possa essere ben assortita. Il sogno più grande è quello di riprendersi Sandro Tonali, di proprietà del Newcastle. Nonostante la separazione avvenuta nel luglio del 2023, il legame fra il calciatore e il Milan è rimasto fortissimo. Il centrocampista tornerebbe volentieri in Italia, ma bisogna fare i conti con il costo del cartellino (gli inglesi versarono oltre 70 milioni) e l’ingaggio.

Sempre per quel che riguarda la mediana piace molto il 23enne Samuele Ricci. Già a gennaio i rossoneri, per anticipare la concorrenza, avevano fatto un sondaggio col Torino che valuta il suo giocatore non meno di 30 milioni. Il nome di Lorenzo Lucca, invece, è quel che più interessa per attacco. Il bomber dell’Udinese è nel mirino anche dell’Inter e in questa stagione ha realizzato già 12 reti in 31 gare giocate fra campionato e Coppa Italia. Per il reparto avanzato riflettori puntati anche su Federico Chiesa (in cerca di riscatto dopo l’annata fallimentare al Liverpool) e Riccardo Orsolini (che però difficilmente il Bologna si farà sfuggire). A proposito: gioca con i rossoblù anche Giovanni Fabbian (cresciuto nel settore giovanile dell’Inter), altro elemento monitorato.

Ma la novità degli ultimi giorni riguarda Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 della Fiorentina. I viola però chiedono tanto per il cartellino del difensore, dopo aver rifiutato a gennaio 35 milioni offerti dal Napoli. Sotto osservazione anche Diego Coppola di proprietà del Verona. E ovviamente Destiny Udogie, esterno dell’Udinese e fra i pezzi pregiati del prossimo mercato.