Sprofondo Jesina. Ai supplementari Monturano è spietata

jesina

0

monturano

2

NA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, Thiago Capomaggio, Lucarini, Chacana, Zagaglia (1’ sts Trudo), Kouentchi (32’ st Garofoli), Belkaid (19’ st Nazzarelli), Re (44’ st Ottaviani). All. Simone Strappini. A disposizione: sansaro, Dentice, Monteverde, Giunti, Brega.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Fall, De Carolis, Fabi (25’ st Curzi), D’Amicis (8 sts Adami) , Finucci, Paniconi, Islami, Loviso, Moretti, Frinconi (7’ st Muzi) , Ezzaitouni (32’ st Rotondo). All. Stefano Cuccù. A disposizione: Anibaldi, Santarelli, Smerilli, Rossetti, Bracalente.

Arbitro: Marco Stanzani (Bo)

Reti: 11 pts Moretti, 15’ pts Islami

NOTE: 1200 spettatori, in gradinata un centinaio di supporter ospiti. Calci d’angolo 10 a 2. Ammoniti: Caapomaggio, Islami, Muzi. Espuslo Grillo dop il fischio finale

Tutto è male quel che finisce ... male. Il vecchio adagio della nonna fotografa alla perfezione lo stato d’animo dell’ambiente jesino subito dopo il triplice fischio di una partita senza ritorno come quella andata in onda ieri al Comunale. Sospirone di sollievo da parte di un Monturano che ha saputo interpretare la gara con la gusta umiltà e la giusta dose, come si usa dire in questi casi, di cinismo. Un esito per certi versi temuto e annunciato dopo un girone di ritorno da incubo per la formazione leoncella.

Complicato momento di riflessione per una dirigenza chiamata ad assumere decisioni importanti nell’immediato e un futuro prossimo da programmare con animi (e intenti) comprensibilmente scossi dopo una stagione tra le più sofferte del calcio jesino. Partita vissuta sin dall’inizio più sotto l’aspetto nervoso che prettamente tecnico tra due squadre timorose e abbottonate.

Unica occasione del primo tempo per i padroni di casa il calcio di punizione di Zandri deviato con bravura da Fall. Nella ripresa Jesina più intraprendente, ma sempre scarsi risultati in fase conclusiva. Parità al 90’ leoncelli a soli 30 minuti dalla salvezza. Nel supplementare succede l’irreparabile, Moretti e il più lesto di tutti a sorprendere la difesa di casa e a mettere in rete ipotecando la salvezza e gelando il pubblico del Comunale mai tanto numeroso. Una salvezza per certi versi clamorosa alla luce della situazione a fine campionato di classifica delle due contendenti certificata 3’ dopo dal raddoppio di Islami che chiude i giochi e spedisce la Jesina in Promozione (non succedeva da una vita), e il Monturano in Eccellenza. Si vede che era destino

Gianni Angelucci