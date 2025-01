Squalifiche, infortuni e avversario: "Voglio un Castelfidardo forte"

Squalifiche, infortuni e qualità dell’avversario non mancano oggi a rendere dura, almeno sulla carta, la domenica del Castelfidardo, ma mister Marco Giuliodori è determinato a tornare a muovere la classifica dopo il ko di Teramo. "Contro il Chieti è un match importantissimo, innanzitutto per il proseguio del nostro cammino" attacca così l’allenatore dei fidardensi. Un cammino fin qui positivo del Castelfidardo, che occupa la parte sinistra della classifica, ottavo, con 28 punti, ma i biancoverdi non dovranno fermarsi troppo anche se oggi al Mancini sale un Chieti grandi nomi e ambizioso, sceso dal podio giusto domenica con il pareggio casalingo contro l’Ancona e la concomitante vittoria del Teramo, ora terzo, proprio contro il Castelfidardo.

"Ci aspetta contro il Chieti una partita sicuramente complicata, difficile, contro una delle squadre pretendenti per la vittoria finale e che lotterà fino alla fine per un traguardo importante. Una squadra dove tuttora stanno arrivando elementi importanti per questa categoria". Il Castelfidardo vuole rialzare la testa dopo il ko di Teramo e ha lavorato forte in questi giorni. "Abbiamo lavorato sugli errori commessi nell’ultima partita a Teramo e la stiamo preparando su quei punti che pensiamo di poter fare male al Chieti. Anche se sarà molto difficile, perché è una squadra composta da giocatori importanti, ma dovremo riprendere e fare risultato per poter raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo". E lasciarsi così alle spalle la sconfitta di una settimana fa.

"A Teramo abbiamo commesso degli errori. Non può essere altrimenti quando subisci quattro reti. Dispiace solo che abbiamo subito i primi due gol quando stavamo facendo molto bene. Nel nostro momento migliore abbiamo poi subito il secondo gol, poi altre situazioni hanno compromesso la partita. Quindi non dovremo commettere determinati errori, perché squadre che hanno giocatori importanti soprattutto in fase offensiva ti possono fare male. Stessa cosa sarà contro il Chieti. Dovremo giocare una partita molto accorta a livello difensivo e non sbagliare quasi niente perché davanti hanno giocatori di altre categorie. Servirà fare una buonissima fase difensiva e poi usare le nostre armi per offendere e per cercare di portare a casa questo risultato". Per un Castelfidardo che non avrà oggi Elezaj e Miotto, squalificati rispettivamente per tre e una giornata, oltre agli infortunati Angeletti, Osama e Guella.