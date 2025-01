Squalifiche. Mano pesante sui Portuali

In Eccellenza due giornate di squalifica per Bardeggia (Urbino) e Lucesoli (Portuali). Un turno di stop per Monaco (Chiesanuova), Zancocchia (Urbino), Ragni e Testoni (Portuali Ancona). Inibito fino al 12 febbraio Agostinelli, massaggiatore dei Portuali che "a fine gara veniva coinvolto in una rissa con due giocatori".

PROMOZIONE. Due giornate di squalifica per Mazzoli (Lunano). Una a Palazzi (S.Orso), Piermattei (Sassoferrato Genga) e Lucciarini (Fermignanese), Rossetti (Marina). Squalifcato fino al 5 febbraio Gobbi, allenatore del Sassoferrato Genga.

PRIMA CATEGORIA. Due turni di stop per Boria (Castelbellino), Pancaldi (Labor), Quercetti (San Biagio), Anconetani e Stronati (Staffolo), Paialunga (Borghetto), Togni (Borgo Minonna), Fabrizi (Castelleonese), Pericolo (Fc Osimo), Squalificato fino al 29 gennaio Marinelli, allenatore del San Biagio.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI. Ammenda di euro 500 al Palombina Vecchia "per aver la propria tifoseria, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di sesso all’arbitro".