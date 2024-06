Stasera indicherà i 26 per la rassegna in Germania. Spalletti, l’ora delle scelte: "Non ho fretta»

italia

3

portogallo

0

ITALIA (4-3-1-2): Pessina; Cama (79′ Lauricella), Natali, Verde, Benjamin; Di Nunzio (70′ Garofalo), Sala (79′ Lontani), Coletta; Liberali (70′ Mantini); Mosconi, Camarda (90′ Campaniello). A disp. Nunziante, Ballo, Nardin, Orlandi. All. Favo.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Ferreira; Martim Cunha, Rafael Mota, Rui Silva, Edgar Mota; Joao Simoes (63′ Tiago Ferreira), Eduardo Felicissimo (71′ Daiber), Rodrigo Mora; Eduardo Fernandes (63′ Varela), Gabriel Silva (63′ Patrao), Quenda (71′ Quenda). A disp. Gouveia, Soares, Sousa, Meireles. All. Joao Santos.

Arbitro: Radoslav Gidzhenov (BUL)

Reti: 7′ Coletta, 16′ Camarda, 50′ Camarda.

Note: ammoniti Rui Silva, Sala, Camarda, Mantini, Edgar Mota, Mosconi.

Il primo titolo europeo under 17 per l’Italia ha un nome e un volto, ma soprattutto manda un segnale preciso. Perché contro una nazione storicamente fortissima a livello giovanile come il Portogallo è arrivato un 3-0 talmente netto, allo stadio Alphamega di Limassol, per i ragazzi di Favo che hanno sfruttato una doppietta di Camarda e un gol di Coletta centrando il successo dopo tre finali perse. L’Italia è partita fortissimo segnando di testa con il romanista Coletta e poco dopo con l’attaccante del Milan, una delle stelle di questa squadra, scattato sul filo del fuorigioco. Nella ripresa poi Camarda ha siglato la doppietta con un diagonale da dentro l’area al termine di una bella azione in verticale, quattro le reti personali nella competizione per il rossonero, oltre al rigore nella serie che ha deciso la sfida con l’Inghilterra. Camarda è il più giovane (è nato a marzo del 2008), gioca sotto età ma continua a segnare a raffica. "L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi", ha detto il presidente della Figc Gravina.