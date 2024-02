Statistiche. La difesa leopardiana è la più perforata

Terzo derby marchigiano a Recanati nei professionisti: l’anno passato in serie C la partita è terminata sullo 0-0, lo scorso 5 ottobre in Coppa di C vittoria per 3-1 degli ospiti. Recanatese la più tartassata del torneo per rigori subiti (7), fragile prima della pausa con 10 gol subiti fra 31’ e 45’ di gioco inclusi recuperi, peggior difesa del torneo con 49 reti subite.

La Vis Pesaro è la squadra più ammonita (84 i cartellini gialli rimediati).

Il vissino Ottmar Karlsson (foto), 7 reti da inizio 2024, è secondo fra i marcatori del calcio italiano professionistico dietro a Pohjanpalo (Venezia, B, 8 centri). A 7 anche Vlahovic (Juventus, A), Kanoutè (Taranto, C) e Tutino (Cosenza, B, unico italiano).