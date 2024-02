Stop ai quarti di finale. Fine corsa Casatese. Commisso ko ai rigori

CASATENOVO (Lecco)

Sono i rigori a decretare la fine della corsa in Coppa Italia della Casatese: 6-7, dopo l’1-1 al 90esimo. Potrà invece proseguire il suo inseguimento alla conquista del trofeo tricolore, che già possiede nella sua bacheca, l’ambizioso Follonica Gavorrano. È questo il verdetto della combattuta sfida valida per i quarti di finale che ha visto biancorossi e toscani affrontarsi a viso aperto, ma senza riuscire ad infrangere il sostanziale equilibrio. Durante i 90’ regolamentari, infatti, al vantaggio ospite siglato da Regoli, al 23’ della ripresa, ha risposto il pareggio di Gomez per la compagine lecchese. Ristabilitasi la parità, le due contendenti hanno cercato con generosità lo spunto in grado di fare la differenza, ma non sono più riuscite ad andare in gol e così hanno dovuto affidare le sorti della qualificazione ai tiri dal dischetto che hanno premiato la precisione della compagine di mister Masi. Gara viva sin dai primi minuti. Il Follonica Gavorrano tenta di rendersi pericoloso con Regoli e Pino, mentre la formazione di Casatenovo replica con Stefanoni e Comberiati, ma il punteggio rimane immutato. A ridosso dell’intervallo tornano a farsi minacciosi i toscani, prima con Macrì e poi con Lo Sicco, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate.

La ripresa si apre con una folata dei biancorossi che mandano al tiro Comberiati, ma la sfera non inquadra il bersaglio. Il copione dell’incontro non cambia sino al 23’, quando, sugli sviluppi di una punizione di Lo Sicco, Regoli si libera in area ed anticipa tutti di testa, toccando la sfera di quel tanto che basta per trafiggere Picarelli. La reazione dei giocatori di Commisso è pronta. Passano così solo 8’ e Gomez Varas sfrutta un invitante cross di Comberiati per firmare l’1-1. La serie dal dischetto regala tante emozioni, ma tutti i tiri vengono trasformati in gol. Per i brianzoli a segno Cargiolli, Gomez, Gulinelli, Romano, Pirola. Comberiati, invece, che si vede neutralizzare la conclusione per la parata che proietta il Follonica in semifinale.

CASATESE-FOLLONICA 6-7 (dopo i calci di rigore) Luca Marinoni