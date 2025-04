Stop trasferte per tifosi Roma e Lazio dopo scontri nel derby

Dopo gli scontri nel derby di domenica il Viminale ha disposto uno stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l’ordine pubblico nella prossima stagione. Lo ha preannunciato il Ministero dell’Interno alla Figc. Federcalcio che potrebbe inasprire queste prime decisioni dato che la Procura Federale ha richiesto un supplemento di indagine in seguito a quanto avvenuto durante la partita all’Olimpico. A renderlo noto è stato il Giudice Sportivo in due distinti comunicati che fanno riferimento al ferimento di un agente e al fatto che le indagini riguarderanno unicamente i fatti avvenuto all’interno dello stadio. "In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato - si legge nella prima nota - si dispone a cura della Procura Federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili". Lo stesso organo di giustizia ha precisato che "la richiesta di supplemento d’istruttoria ha ad oggetto un evento avvenuto durante la gara all’interno dell’impianto sportivo". Intanto i due club sono stati multati per il comportamento delle due tifoserie: la Roma ha ricevuto un’ammenda di 6mila euro e la Lazio di 4mila.