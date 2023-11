Successo di rigore (2-1). Il Terni Fc ora non si ferma più. Batte il Branca e va al terzo posto

TERNI FC

2

BRANCA

1

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Fabris, Valerio, Carletti, Bagnato, Lora Almonte, Pucci, Pescicani. A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Leonardi, Dida, Malerba, Proietti Zolla, Ronconi, Potenza, Pacilli. All.: Borrello

BRANCA: Lapazio, Fondacci, Roscini, Benedetti, Bettelli, Matarazzi, Fastellini, Giambi, Marchi E., De Juliis, Soumahoro. A disp.: Sergiacomi, Masci, Sorbelli, Balbuena, Gatti, Biagiotti, Marchi L., Bellucci, Provvedi. All.: Lisarelli

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Marotta di Orvieto-Polveri di Foligno).

Marcatori: 6’ pt Bagnato (T), 20’ pt Fastellini (B), 47’ st Potenza rig. (T).

NOTE: spettatori 350 circa.

TERNI - Il Terni Fc non si ferma più. La compagine di Borrello batte anche il Branca, portando a casa il settimo risultato utile di fila che proietta Dianda e compagni al terzo posto a 4 lunghezze dall’Acf Foligno capolista. Sconfitta che lascia amaro in bocca invece al Branca che va sotto dopo 6 minuti con Bagnato, al secondo centro di fila. Pari del Branca con il solito Fastellini al 20’. Il Terni Fc si rende ancora pericoloso con Lora Almonte e Pescicani ma Lapazio è strepitoso. L’1-1 sembra cosa fatta ma in pieno recupero Bagnato conquista un penalty che Potenza trasforma per il 2-1 finale che fa sognare il Terni Fc in attesa del recupero del puntero argentino De Sagastizabal che, in settimana, ha visto ridotta la squalifica da 8 a 6 giornate.