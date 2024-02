Sudafrica-Congo in tv: dove vedere la finalina della Coppa d’Africa 2024

Milano, 9 febbraio 2024 - La Coppa d'Africa 2024 è quasi al termine. Domani, sabato 10 febbraio, alle ore 21 italiane il Sudafrica e la Repubblica Democratica del Congo si sfideranno per capire chi sarà la terza nazione più forte del continente africano. Le due squadre sono uscite sconfitte nelle rispettive semifinali: i Bafana Bafana si sono arresi ai rigori contro la favorita Nigeria, mentre i congolesi hanno perso di misura (1-0) contro i padroni di casa della Costa d'Avorio. Nonostante questa delusione, entrambe le nazionali hanno fatto un ottimo percorso in questa rassegna e il terzo posto non è da considerarsi come una magra consolazione, ma come un vero e proprio coronamento di quanto dimostrato. Partendo dal Sudafrica, i ragazzi di Broos erano passati come secondi nel gruppo E dietro il mali e davanti alla Nambia e Tunisia. Agli ottavi hanno compiuto una vera e propria impresa eliminando il quotatissimo Marocco per 2-0, mentre ai quarti l'exploit ai calci di rigore del portiere Williams, capace di pararne quattro a Capo Verde, è stato decisivo. Ora, trascinati come al solito dal centravanti Makgopa e dalle sgasate di Tau e Zwane sugli esterni, cercheranno di battere anche il Congo. Dall'altra parte, gli uomini di Desabre erano passati come secondi pareggiando tutte e tre le sfide del loro girone, ma poi hanno vinto le partite che servivano: ai rigori contro l'Egitto per 8-7 con il gol decisivo del portiere Mpasi-Nzau, ai quarti l'hanno fatta sembrare facile contro la Guinea per 3-1 giocando una partita ai limiti della perfezione. Solo un gol di Sebastian Haller gli ha fatto mancare l'accesso alla finalissima. L'ultima volta che la Repubblica Democratica del Congo raggiunse la finale terzo quarto posto era il 2015, quando vinse ai calci di rigore contro la Guinea Equatoriale per 4-2 e chissà che il destino non si ripeta domani sera. Di seguito le probabili formazioni della sfida e dove seguirla in tv.

Sudafrica (4-4-2): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Morena, Mokoena, Sithole, Tau; Zwane, Makgopa.

Repubblica Democratica del Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Baka, Masuaku; Picke, Moutoussamy, Wissa; Elia, Bakambu, Kakuta.

Dove vedere la finalina in televisione

La finale terzo quarto posto tra Sudafrica e Repubblica Democratica del Congo si giocherà sabato 10 febbraio alle ore 21 italiane allo stadio Felix Houphouet-Boigny di Abidjan, la capitale della Costa d'Avorio. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro dall'emittente SportItalia sul canale 60 del digitale terrestre e 5060 del decoder di Sky.