Sul sito del quotidiano Marca i dettagli dell’operazione, conclusa da due settimane. "Mbappé ha già firmato». Cinque anni al Real

Ora è lecito sognare a occhi aperti il tridente delle meraviglie. Bellingham, Vinicius e...Mbappé. Sì, il francese a fine stagione partirà per il Real Madrid. L’attaccante del PSG ha firmato un contratto quinquennale con i Blancos a partire dal 1° luglio, arrivando a parametro zero dal Paris Saint-Germain, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca. L’asso della Nazionale, con oltre trenta gol segnati fra campionato e coppe con il PSG è già oggi il calciatore più pagato tra quelli che giocano in Europa.

Mbappe, 25 anni, è stato a lungo legato al passaggio alla squadra spagnola, e l’anno scorso aveva detto al Psg che non avrebbe rinnovato il suo contratto oltre la stagione. Marca ha affermato che il vincitore della Coppa del Mondo 2018 Mbappe ha informato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi la scorsa settimana in un incontro che, secondo il rapporto, si è svolto in "un’atmosfera cordiale".

Mbappé, arrivato al Psg nel 2017 dal Monaco, avrebbe chiesto al club parigino di non fargli ulteriori offerte perché ha firmato con il Real. Secondo Marca l’accordo è in vigore da due settimane. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale dell’accordo. Mbappe aveva detto all’inizio di gennaio di non aver deciso sul suo futuro.

Lo stipendio del vincitore del Mondiale del 2018 in Russia sarà di assoluto livello, ma non distante da quello dei big della rosa come Kroos e Modric. Le cifre? Dovrebbe assestarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi come confermano fonti vicine alla trattativa. Senza dimenticare il bonus alla firma, ridotto rispetto ai 130 milioni di euro pattuiti nel 2022. In sintesi quindi, l’ingaggio di Mbappé, ripartendo la cifra incassata ‘all’ingresso’ dovrebbe essere intorno ai 26 milioni di euro netti a stagione.