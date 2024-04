"Super derby Sancascianese-Cerbaia: sfida di vertice nel campionato di Prima categoria girone C" Il super derby Sancascianese-Cerbaia è il focus della giornata nel campionato di Prima categoria girone C. Altre sfide di rilievo nei vari gironi. In Seconda categoria girone I, Molinense-Gallianese e Ludus 90-Sagginale tra le partite più attese. Programma completo con squadre in lotta per la salvezza e posizioni di vertice.