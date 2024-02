Superato 2-0 il Lama. Ndiaye lancia il Castiglione . Prima vittoria per Recchi

CASTIGLIONE DEL LAGO

2

LAMA

0

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Dedja, Corelli, Tondini, Besea, Conti, Akhigbe, Mendes, Ndiaye, Bevilacqua, Myrtollari. A disp.: Castrini, Barbarossa R., Montani, Rondoni, Galeotti, Minuti, Corrado, Barbarossa F., Treppiedi. All.: Recchi

LAMA: Mariangioli, Ferri, Volpi, Lignani, Bernardini, Cappellacci, Laurenzi, Petricci, Braccalenti, Bartolini, Simeone. A disp.: Scarselli, Tugliani, Marinelli, Valenti, Bartoccini, Bartolucci, Osakwe, Bernicchi, Cano. All.: Caporali

ARBITRO: Vendramin di Terni (Chiara Trotta di Perugia-Krriku di Foligno)

Marcatore: 1’ pt e 16’ pt Bebeto Ndiaye NOTE: espulsi al 20’ pot Braccalenti (L) per scorrettezze e al 15’ st Osakwe (L) per somma di ammonizioni.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Prima vittoria per Valeriano Recchi sulla panchina del Castiglione del Lago. I biancorossi superano 2-0 il Lama che chiude la gara in nove. Pronti via e il bomber lacustre Bebeto non perdona firmando il gol più veloce della domenica. Lama in dieci per il rosso all’ex Braccalenti e Bebeto al 16’ fa 2-0 e sale a quota 12 in classifica marcatori. Nel finale espulso anche l’altro ex, Osakwe, per somma di ammonizioni, nelle fila ospiti. Lama sempre terzultimo, il Castiglione ritrova il quinto posto in solitaria.