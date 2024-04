Follia nella finale di Supercoppa saudita: giocatore preso a frustate da tifoso. Il video

Abu Dhabi, 12 aprile 2024 – Abderrazzak Hamdallah, calciatore dell’Al-Ittihad, è stato preso a frustate da un tifoso al termine della finale di supercoppa saudita vinta dall’Al-Hilal contro la sua squadra per 4-1. Il video dell’episodio è stato pubblicato sui social e mostra l’attaccante marocchino rispondere alle offese provenienti dalle tribune lanciando dell’acqua verso gli spettatori. Uno di loro ha deciso di reagire colpendolo con una frusta. Immediato l’intervento dei compagni e dello staff della squadra in difesa di Hamdallah. Allo stesso tempo, qualcuno ha fermato e portato via il tifoso furioso prima dell’arrivo della polizia.

Abderrazak Hamdallah (Instagram Al-Ittihad)

Le due squadre protagoniste della partita sono salite alla ribalta per gli ingaggi di top player mondiali come Benzema, Kantè, Milinkovic Savic e Neymar, si sono date battaglia al Mohammed bin Zayed Stadium di Abu Dhabi. Attualmente l’Al-Ittihad è quarto in classifica, a ben 30 punti di distanza proprio dall’Al-Hilal.