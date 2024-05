Supercoppa serie c. Riscatto Mantova. Ne fa quattro alla Juve Stabia

Il Mantova chiude una splendida stagione con una bella vittoria in casa della Juve Stabia. Il 4-1 finale rappresenta una fiammata d’orgoglio della squadra di Possanzini, anche se, a questo punto, il Cesena ha la ghiotta occasione di conquistare la Supercoppa di Serie C centrando un risultato positivo in casa con i campani che, dopo il ko interno, non andranno certo in Romagna carichi a mille. Al di là di quello che sarà il verdetto finale del triangolare, le due partite di Supercoppa hanno restituito un Mantova convinto e convincente. Contro rivali che nel prossimo campionato saranno a loro volta al via della B, i virgiliani sono tornati a mostrare quella determinazione e concentrazione che sembravano svanite dopo la conquista della promozione. L’incontro in Campania si decide nel primo tempo. I gialloblù partono con l’intento di far valere il fattore campo, ma i biancorossi controllano con sicurezza la situazione e al 19’ sbloccano il risultato con Wieser. Il vantaggio carica la compagine di Possanzini, che raddoppia al 32’ con Fiori. Le vespe non riescono a pungere e al 3’ di recupero gli ospiti firmano il tris con Bragantini. In avvio di ripresa la Juve Stabia cerca di scuotersi e accorcia le distanze al 12’ con Buglio, ma il Mantova controlla con sicurezza la gara e al 5’ di recupero firma il definitivo 4-1 con il primo gol stagionale di Monachello su rigore. Luca Marinoni