Tentazione svincolati. De Gea, Lingard, Mustafi. Chances da cogliere al volo

Con un eccesso di freddezza, verrebbe da equipararli ai saldi. Sono ancor di più: occasioni a costo zero. Gli svincolati rappresentano per molte il sogno proibito, i jolly dei desideri cui si affidano le speranze di risalita o di miglioramento col mercato di gennaio. E pazienza se questo è sempre stato quello di riparazione. Spesso e... malvolentieri rivelatosi poi, nella storia, non risolutivo. Il mondo è pieno di campioni che vogliono riaccasarsi. E che potrebbero far gola ai club italiani mai davvero in navigazione nell’oro. Come David De Gea, portierone spagnolo di 33 anni fermo dopo dodici stagioni allo United. Douglas Costa, elettrico esterno brasiliano ex Juve, a 33 anni può essere ancora un’arma letale: dopo l’esperienza a Los Angeles, è saltato per lui un accordo in Arabia ed è ingaggiabile. Certo, gli infortuni sono sempre stati un problema, ma è raro trovare in giro un giocatore così veloce e tecnico. Jesse Lingard è stato a lungo considerato un potenziale fuoriclasse, ma il duttilissimo inglese, a 31 anni, non ha mantenuto tutte le aspettative. L’ultima stagione al Nottingham Forest non è stata memorabile. Ma è pur sempre un giocatore con 32 presenze e sei reti con la nazionale dei Tre Leoni. Svincolato dal primo gennaio è anche Chicharito Hernandez. L’attaccante messicano ormai ex Los Angeles Galaxy è garanzia di gol anche ad alto livello, ma proprio in queste ore sembra che possa compiere una scelta di cuore tornando al suo ’vecchio’ Chivas dopo ben quattordici anni.

Per chi fosse in cerca di un esterno destro di grande qualità, ecco l’olandese Anwar El Ghazi, 28enne visto col Psv, Aston Villa e Ajax.

Sono in cerca di un contratto anche Shkodran Mustafi, 31enne difensore tedesco ex Samp, Valencia, Arsenal, Schalke e Levante, e Roberto Soriano, 32 anni, il nove volte azzurro che dopo cinque stagioni al Bologna non ha ancora trovato una nuova squadra. Porterebbe qualità e reti, difficile pensare che le italiane non ci facciano un pensiero.

Paolo Grilli