La Ternana c’è: vittoria in trasferta, è il terzo risultato utile di fila

Terni, 2 dicembre 2023 – La Ternana c’è e finalmente batte un colpo centrando a Cosenza una importantissima vittoria che, peraltro, mancava in trasferta dal lontano 15 ottobre 2022.

Dopo un primo tempo in cui la squadra rossoverde ha subito l’iniziativa dei padroni di casa, rischiando in quattro circostanze di andare sotto, la svolta, in positivo, del confronto è arrivata nella ripresa quando passo dopo passo la squadra di Roberto Breda – al terzo risultato utile consecutivo da quando è tornato sulla panchina delle fere – ha costruito un successo più che meritato.

Nella prima parte della gara la Ternana ha sofferto le azioni di Tutino – che al 19’ ha colpito un palo – e di Forte, ma Iannarilli ha protetto efficacemente la propria porta. Nella ripresa la musica è cambiata e le fere sono passate in vantaggio al 4’ con Casasola che da ex Cosenza non esulta. Il terzino, alla sua terza rete consecutiva, raccoglie un bel traversone di Favasuli, appena entrato al posto di Celli, che taglia il campo e dopo aver controllato in area infila di precisione.

La gioia dura poco perché i silani pareggiano al 10’ con Tutino che trasforma il rigore concesso da Perenzoni per l’intervento falloso in area di Sorensen su Florenzi. La Ternana, però, non demorde e al 15’ Raimondo, ben servito da Distefano, infila Micai in uscita per il raddoppio rossoverde. Il giovane attaccante, poi, mette il sigillo alla doppietta personale (23’) deviando dentro la rete un assist perfetto di Diakite.

Il Cosenza si innervosisce e al 28’ rimane in dieci per l’espulsione di Calò. La Ternana può quindi controllare agevolmente la partita e portare a casa tre punti d’oro per la salvezza.

Il tabellino

COSENZA (4-2-3-1): Micai, Cimino (24’ st D’Orazio), Meroni, Sgarbi, Martino, Calò, Praszelik, Canotto (36’ pt Forte), Florenzi (24’ st Marras), Mazzocchi (30’ st Voca), Tutino. A disp.: Marson, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Zilli, La Vardera, Zuccon. All. Caserta.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Lucchesi, Casasola (32’ st Mantovani), Labojko, De Boer (24’ st Dionisi), Celli (1’ st Favasuli), Falletti (39’ st Luperini), Distefano (25’ st Pyyhtia), Raimondo. A disp.: Brazao, Vitali, Capuano, Marginean, Garau, Della Salandra. All. Breda

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

MARCATORI: 4’ st Casasola, 10’ st Tutino (rig.), 15’ e 23’ st Raimondo

NOTE: Spettatori 3.272 (65 ternani). Espulso: 28’ st Calò. Ammoniti: Celli, De Boer, Florenzi, Sorensen, Favasuli, Marras. Angoli: 11 a 3. Recupero: 2’ e 5’