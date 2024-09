Arezzo-Ternana 1-2, ciclone Fere

Arezzo, 29 settembre 2024 – La Ternana vince anche ad Arezzo (dove peraltro non trionfava da una ventina d’anni), conquista il quarto successo di fila e raggiunge, in attesa che il turno si completi, la vetta della classifica. Fere dai due voti, spumeggianti nel primo tempo con il vantaggio di due reti e sulle difensiva nella ripresa, quando l’Arezzo, che aveva accorciato nel recupero della prima frazione, coglie anche un palo.

Comunque solida la Ternana di mister Abate, in vantaggio dopo appena quindici secondi con Cianci che raccoglie il traversone di Cicerelli e segna davanti agli 800 tifosi arrivati da Terni. Al 13° prodezza di Cicerelli, che fila via palla al piede sulla fascia sinistra e sigla il raddoppio. La Ternana controlla la gara fino al 45° quando prima Guccione impegna Vannucchi, poi Tavernelli lo supera con un gran tiro al volo. La ripresa, come prevedibile, vede l’Arezzo a caccia del pari.

L’occasionissima capita agli amaranto al dopo un quarto d’ora: Tavernelli dalla distanza coglie il paro e sulla respinta Vannucchi salva su Ogunseje. Prima e dopo la Ternana controlla, portando a casa tre punti importanti.

AREZZO (4-3-3): Trombini, Lazzarini , Del Fabro (16' st Santoro ), Righetti , Coccia, Renzi, Mawuli (16' st Pattarello), Chierico, Guccione (33' st Gucci sv), Ogunseye (24' st Gaddini sv), Tavernelli. Allenatore: Troise

TERNANA (4-3-3): Vannucchi, Casasola (23' st Maestrelli ), Loiacono, Capuano, Tito, Corradini (9' st Donati), De Boer, Romeo, Cicerelli (38' st Donnarumma sv), Cianci (38' st Ferrante sv), Curcio (23' st Carboni sv). Allenatore: Abate

Spettatori 4500 circa di cui 800 da Terni

Ste.Cin.