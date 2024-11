Calcio serie C. Donati carica la Ternana: "Dobbiamo fare di più»

Le Fere hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida con la Lucchese (domenica al "Liberati" ore 15). C’è da metabolizzare la mezza delusione del derby e tornare alla vittoria anche per tentare di approfittare degli scontri diretti che nel prossimo turno attendono quattro dirette avversarie. La Società è sempre molto vicina alla squadra. Alla seduta (tra l’altro nel giorno del compleanno di Ignazio Abate e del mediano Giovanni Corradini), ha assistito anche il presidente Stefano D’Alessandro. Oggi è in programma un "doppio", sempre a porte aperte al "Taddei".

Il rammarico. Francesco Donati, in quattro secondi, ha avuto sui piedi i due palloni che avrebbero potuto cambiare il derby in cui è stato comunque tra i migliori. "Ci ho pensato davvero tanto – ha detto il difensore-esterno rossoverde a "Quelli di Notte Gol" su Ternana Time – perchè è accaduto in una fase cruciale. Nella prima occasione sono arrivato d’impatto e ho calciato di controbalzo. Il portiere è stato bravo e sulla respinta ho calciato il più veloce possibile perchè mi stavano arrivando addosso tre avversari e ho anche evitato Ferrante che era davanti. Purtroppo ne è uscito un tiro centrale. Quello che stiamo facendo è senza dubbio positivo, ma ci siamo detti che purtroppo non basta. Pescara e Torres mantengono un ritmo elevato, ma anche l’Entella. Dobbiamo cercare di portare a casa queste partite – conclude Donati – in cui gli avversari ci aspettano tutti dietro". GIUDICE SPORTIVO. La Ternana Calcio dovrà pagare una multa di 3 mila euro in seguito a una serie di fumogeni e petardi lanciati dai propri sostenitori durante la partita del "Curi". ARBITRO. Per Ternana-Lucchese è stato designato Valerio Pezzopane de L’Aquila. E’ al 3° anno nella Can C e con le Fere vanta due precedenti come IV ufficiale in Serie B. Sarà assistito da Davide Santarossa di Pordenone e Alessio Miccoli di Lanciano, dal IV ufficiale Cristiano Ursini di Pescara.

Prevendita e promo. I biglietti per Ternana-Lucchese sono disponibili sul VivaTicket (ricevitorie e online). I botteghini dello stadio saranno aperti domenica dalle ore 10. La Società rossoverde ha attivato "Tifiamo le Fere", iniziativa che per questa partita prevede la distribuzione di coupon presso le scuole medie ed elementari di Terni, che consentiranno di ricevere due biglietti (bambino/ragazzo + adulto accompagnatore) al prezzo di 6 euro totali, comunque effettuando l’acquisto sul sito VivaTicket o nelle ricevitorie. I settori inclusi sono curva Est-Viciani, curva Nord, curva Sud, distinti A e distinti B. La promozione non sarà attiva presso i botteghini del "Liberati".