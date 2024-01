Calcio femminile. Ternana Women vince a Pavia e resta in vetta

TERNI – La Ternana Women vince 2-1 sul campo del Pavia Academy e mantiene la vetta del campionato di Serie B insieme alla Lazio che in casa travolge 7-0 il Ravenna e al Parma vittorioso 3-0 in trasferta contro il Chievo Verona. Vince anche il Cesena, 2-0 sull’Arezzo, che resta a -3. Le rossoverdi, con varie assenze, passano in vantaggio al 2’: conclusione di Fusar Poli respinta dal portiere, Sara Tui riprende e insacca. Al 27’ c’è il pareggio di Codecà. La Ternana sfiora il raddoppio con Wagner e Tarantino (traversa), ma Ghioc è decisiva sul possibile bis di Codecà. Al 46’ Tarantino realizza di testa il 2-1 su cross di Vigliucci. Nella ripresa la squadra di Melillo rischia in un paio di circostanze e sbaglia un rigore con Sara Tui. Domenica prossima la Ternana giocherà in casa contro il San Marino ed è in programma lo scontro diretto Parma-Lazio.