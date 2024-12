Ternana, mercato mirato: "Nessuna rivoluzione"

Per la società rossoverde la sessione invernale di calciomercato che si aprirà ufficialmente giovedì prossimo dovrebbe avere un copione molto chiaro. Il gruppo a disposizione del tecnico Ignazio Abate sta andando fortissimo, non soltanto per organizzazione tattica ed espressione di gioco, ma anche a livello di coesione, aspetto che ha contribuito a superare al meglio ogni momento di difficoltà nelle singole partite e ad ammortizzare le varie situazioni di emergenza dettate da squalifiche e infortuni.

L’allenatore rossoverde, non a caso, commentando le grandi pagine finora scritte dalle Fere nella lunghissima serie positiva, ha parlato più volte di "vittoria del gruppo", aggiungendo a volte "in un momento delicato". E nel post partita di Pescara ha ribadito un paio di concetti-chiave che caratterizzeranno la linea di mercato: "Di certo dovremo rimpiazzare i due ragazzi che si sono infortunati al crociato (Samuele Damiani e Dimo Krastev, rispettivamente mediano e difensore centrale, n.d.r.) e per il resto non credo ci saranno rivoluzioni, anche perche a gennaio si rischia di rompere gli equilibri dello spogliatoio", ha detto Abate.

In sostanza, arriveranno i pari ruolo dei due calciatori lungodegenti, con priorità per la linea mediana, ma nella scelta, oltre alle caratteristiche tecnico-tattiche, avranno un fondamentale peso specifico anche il carattere e la capacità di integrarsi al meglio.

E’ probabile anche l’arrivo di un attaccante di categoria, in grado di aggiungere ulteriore potenziale alla già dirompente fase realizzativa. Potrebbe dunque instaurarsi con il Pescara (fonte TuttoC) un duello per arrivare a Giovanni Bruzzaniti (2000) il cui biglietto da visita è rappresentato dagli 11 gol finora realizzati con il Pineto.

Il bomber è di proprietà del Crotone che lo ha ceduto in prestito al club abruzzese con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Nel summit di mercato tra il presidente Stefano D’Alessandro, il diesse Carlo Mammarella e il tecnico Ignazio Abate che dovrebbe svolgersi la prossima settimana si parlerà ovviamente anche di eventuali partenze. In tal senso, è ovvio pensare ad alcuni calciatori fin qui poco utilizzati, vedi Nicola Patanè che è di proprietà dell’Hellas Verona, Carlos Mattheus e Michele Carboni che è arrivato in prestito dal Cagliari.

La squadra rossoverde riprenderà ad allenarsi domani alle ore 14.30 a porte aperte, in vista della ripresa del campionato di serie C (lunedì 6 gennaio alle ore 17.30 è in programma Ternana-Pontedera). Sono soprattutto da seguire le condizioni dei reduci da infortuni e problemi fisici, vedi Capuano, Maestrelli, Tito e Mattheus.