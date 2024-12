Pescara-Ternana, testa a testa in vetta. Abate: "Siamo pronti a una grande partita"

di Augusto Austeri

TERNI

E’ sfida in vetta. Le Fere si presentano a Pescara con i dubbi relativi all’impiego di Capuano e Tito, comunque con la convinzione di voler proseguire un grande percorso. "Giocheremo in un campo infuocato – spiega Ignazio Abate – ma non è aspetto determinante. La mia squadra riesce sempre a mettere in campo anima e coesione che fanno la differenza. Può essere una bella partita tra due team che hanno grandi gruppi. Agonismo e intensità dovranno equivalersi. Ci sarà poco tempo per ragionare. Dovremo essere molto puliti sul piano tecnico". I tanti infortuni e il "sintetico" del "Taddei": "I numeri indicano che siamo tra le squadre con meno infortuni muscolari. I giocatori, soprattutto in età avanzata, hanno un pregresso da gestire. Ci sono passato negli ultimi anni di carriera. Gli acciacchi non vanno via, ma si muovono. All’antistadio stiamo bene e ci restiamo". Le restrizioni per i tifosi: "Non entro in polemica, ma dispiace non averli tutti al seguito. Lotteremo e giocheremo anche per coloro che non potranno esserci". La migliore e la peggiore Ternana del girone d’andata: "Mi sono piaciuti il 2° tempo con l’Entella per come la squadra è rimasta in piedi, la padronanza di Perugia a cui va però aggiunta determinazione negli ultimi metri, le gare con Ascoli, Legnago e Pianese. Ho apprezzato meno alcune fasi di partite, vedi quando dicevo che la squadra pensava troppo. Di certo – conclude Abate – va mantenuto lo spirito che ci ha consentito di costruire un gruppo come questo". Sono out Vannucchi squalificato, Mattheus infortunato, Damiani e Krastev lungodegenti. I dubbi su Capuano e Tito si riflettono sul modulo. Possibile ballottaggio Aloi-Romeo. Nel Pescara, assenti Lonardi e Vergani, è in dubbio Brosco per un grave lutto, rientrano dalla squalifica Pierozzi e De Marco. "Affrontiamo una squadra che sul campo ha fatto due punti più di noi – afferma il tecnico Silvio Baldini – e ha perso solo con noi. Il campo sarà il giudice per stabilire chi sarà la più forte. Ma non è una partita decisiva". COSI’ IN CAMPO. Stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" ore 15.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso; Bentivegna, Merola, Cangiano. All. Baldini.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Maestrelli, Loiacono, Martella; Casasola, Aloi, de Boer, Corradini, Donati; Cicerelli, Cianci. All.: Abate.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.