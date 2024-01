Calcio serie B. La Ternana guarda in Slovenia per il trequartista Repas. Falletti resta in stand by

TERNI – Braccio di ferro tra Ternana e Reggiana per il trequartista sloveno Ziga Repas (2001), mentre continua lo stallo tra il club rossoverde e Cesar Falletti (1992) nella trattativa per il prolungamento del contratto dell’uruguaiano, a scadenza il 30 giugno prossimo. Nel frattempo, sono terminate le vacanze per le fere che oggi (ore 14.30) torneranno ad allenarsi al "Taddei", a porte aperte. La Ternana, dunque, contende alla Reggiana il trequartista Repas, il quale è a scadenza con il Nogometni Klub Domzale, squadra del massimo campionato sloveno dove finora ha timbrato 10 presenze con un gol, giocando due volte anche nella Conference League. Il "diesse" Stefano Capozucca è a lavoro per superare la concorrenza degli emiliani, a maggior ragione per non farsi trovare impreparato qualora Falletti dovesse lasciare Terni. Sul trequartista, che non ha ancora accettato le proposte della Ternana per il rinnovo del contratto, rimane il forte interesse della Cremonese che si aggiunge a quello del Catania dell’ex tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli. Sul fronte delle entrate i nomi caldi continuano ad essere pure quelli dei centrocampisti Michel Adopo (2000) dell’Atalanta e Gvidas Ginetis (2004) del Torino, oltrechè del difensore centrale Axel Guessand (2004) dell’Udinese e dell’attaccante Eddie Salcedo (2001) dell’Inter, club da cui potrebbe arrivare anche il terzino sinistro Franco Carboni (2003) qualora Niccolò Corrado (2000) dovesse lasciare la Ternana per Modena.

Massimo Ciaccolini