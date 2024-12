Pescara-Ternana: Incognite per i Rossoverdi, Capuano e Maestrelli in Recupero

Ancora nulla di definito per i quattro rossoverdi che tentano il recupero in vista della grande sfida con il Pescara (domenica ore 15 all’"Adriatico-Giovanni Cornacchia"). Si tratta dei difensori centrali Capuano e Maestrelli, del mancino Tito, del centrocampista Mattheus. Ipotizzare le scelte di Abate è dunque al momento impresa impossibile, forse anche per il tecnico stesso che, si presume, attenderà l’immediata vigilia della gara per assumere decisioni definitive. Di certo, egli sta già valutando le soluzioni da adottare in base alle combinazioni degli eventuali forfait. Alla seduta svolta all’antistadio dopo il giorno di riposo, i quattro calciatori in dubbio si sono limitati a svolgere un leggero lavoro a carattere atletico dopo esercizi in palestra. Capuano continua a risentire del fastidio al soleo che lo ha obbligato a saltare Ternana-Virtus Entella (contro la Pianese non c’era per squalifica). Pescarese di nascita e grande ex di turno, farà del tutto per esserci, ma al tempo stesso va evitato il rischio di aggravare l’insidioso problema. Il pari ruolo Maestrelli deve superare il risentimento muscolare evidenziato domenica scorsa durante la fase di riscaldamento. Tito è riuscito a giocare 70 minuti stringendo i denti (rientrava dopo l’infortunio, ma aveva svolto un paio di allenamenti) e sembra quello con maggiori chance. Punto interrogativo per Mattheus che ha saltato le ultime tre gare.

Prevendita e limitazioni. I biglietti per il settore ospiti dell’ "Adriatico" (741 posti), circuito "Ciao Tickets", sono disponibili fino a sabato ore 19, al costo unico di 12 euro (più prevendita), presso il Caffè Aci in via Fratelli Rosselli 15, Sail Post in Corso Vecchio 229, Bacco e Tabacco in via Mancini 19 e online su www.ciaotickets.com. E’ obbligatoria la Fidelity Card. I residenti in Umbria possono acquistare tagliandi del settore ospiti. Domenica allo stadio i biglietti non saranno disponibili. Pescara-Ternana sarà trasmessa in chiaro su UmbriaTv, con le voci dei telecronisti Lorenzo Pelucca e Massimo Laureti.

Il presidente Stefano D’Alessandro esprime profondo malcontento per il mancato invito nei confronti del club rossoverde alla odierna riunione del G.O.S. relativo a Pescara-Ternana di domenica prossima. "Sono deluso e sconcertato – afferma– perché non ci è stato consentito di tutelare i nostri diritti e quindi quelli della nostra tifoseria. La e-mail di convocazione al G.O.S. odierno è stata infatti inviata al Legnago Salus. Sono allibito di fronte ad un errore inspiegabile e al contempo profondamente rammaricato. Da giorni mi spendo per un epilogo diverso, invece non mi è stata data neanche la possibilità di esprimere la mia opinione".