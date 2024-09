Calcio serie C, domani il big-match al "Barbetti». Ternana Adesso il derby. Molte conferme per Abate

A Gubbio poche novità rispetto a Pontedera, ma potrebbero essere significative. La sensazione di molte conferme scaturisce dalla buona prova fornita al "Mannucci" nella fase disputata in parità numerica, paradossalmente migliore di quella in superiorità (nella quale è peraltro maturata la vittoria) come anche rilevato nel post partita da Ignazio Abate. Qualcosa di nuovo potrebbe esserci considerando gli ultimi arrivi dal mercato e le caratteristiche del team di Roberto Taurino che con la Virtus Entella è con merito al comando della classifica dopo due giornate. C’è necessità di aumentare la concretezza sotto rete e dunque, ipotizzando la conferma del modulo 4-2-3-1, è da vedere se Curcio esordirà dal primo minuto. L’ex Catanzaro potrebbe eventualmente rilevare Romeo o Carboni. E’ anche da valutare se dall’inizio ci sarà Cianci in luogo di Ferrante. L’ex Catania è reduce da un affaticamento muscolare, ma da mercoledì è tornato a lavorare in gruppo e l’exploit fornito nel segmento di gara disputato a Pontedera è un inequivocabile biglietto da visita. Probabile conferma in blocco per la difesa e per il duo Corradini-Damiani in mediana (reparto in cui è out Aloi che anche ieri ha svolto soltanto terapie a lavoro in palestra). Abate, che oggi sarà in conferenza stampa alle ore 13, dopo la rifinitura in programma al "Liberati", ha chiesto tempo per condurre il motore a pieni giri. Ma la personalità di squadra e determinati meccanismi sembrano già essere migliorati in modo sensibile rispetto alla gara di Coppa Italia con la Casertana e a quella d’esordio in campionato contro il Pescara (quando peraltro, pur non brillando, la Ternana si fece male da sola). E’ ovvio che alla prestazione e alla vittoria di Pontedera devono seguire importanti conferme e la sfida di Gubbio sembra essere il miglior banco di prova, anche considerando il grande scenario di pubblico. Ma è comunque un’altra Ternana rispetto a quella che affrontò il Pescara, soprattutto ben completata, vedi i 6 nuovi calciatori arrivati nell’ultima settimana di mercato. E’ fuori dubbio il peso specifico che alcuni di essi possono avere. E Abate può ora contare su valide alternative per ogni ruolo, anche in caso di pedine con caratteristiche non identiche.