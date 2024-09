Cessione Ternana, parla Benedetto Mancini: "Sì, la trattativa è in una fase molto avanzata"

Potrebbe essere il giorno decisivo per la cessione della società rossoverde dalla Pharmaguida alla TimeNova Holding SA la cui sede legale è in Lussemburgo e la cui figura di riferimento è Benedetto Mancini, imprenditore operante in prevalenza nel settore turistico. "Confermo che la trattativa con Nicola Guida è in una fase molto avanzata – ci conferma Mancini al telefono – e che nelle prossime ore si deciderà il tutto. A quel punto fisseremo l’appuntamento con il notaio per le firme. Non dovrebbero esserci problemi in merito alle cifre (si parla di circa 4 milioni di euro, n.d.r.) e si sta concludendo la "due diligence" (valutazioni di ordine economico finanziario nell’ambito di una trattativa in merito ai rischi, anche per definire termini e condizioni contrattuali e predisporre adeguate garanzie, n.d.r.). Ho in mente un progetto importante per la Ternana e per Terni, non soltanto dal punto di vista calcistico, ma anche a livello immobiliare, nello specifico, ovviamente, quello relativo a stadio e clinica. Dunque, se la trattativa andrà a buon fine come credo, chiederò poi un incontro al sindaco Stefano Bandecchi a ufficialità avvenuta, ovvero subito dopo il rogito notarile". Domenica sera, in occasione di Ternana-Pineto, allo stadio e nel post partita c’è stata una forte contestazione da parte della Curva Nord nei confronti di Guida e anche nei suoi confronti: "Mi dispiace molto. Credo di essere vittima di informazioni distorte da parte di chi vuole denigrare la mia persona e il mio operato di imprenditore. Posso dimostrare con i fatti – conclude Mancini – di non aver fatto fallire nessuna società". Intanto, la giornata di ieri vedeva l’importante scadenza dei pagamenti Irpef e Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno 2024. E’ auspicabile che si sia provveduto ad adempiere nel modo dovuto, per evitare penalizzazioni.

Il Centro Coordinamento Ternana Clubs, in un comunicato, sottolinea che "La proprietà ha tutto il diritto di vendere, in parte o tutte, le quote della Ternana, ma le si impone anche il dovere di selezionare soggetti che possano accrescere affidabilità ed ambizioni". Inoltre: "al Presidente Guida dovrebbe essere chiaro che per questa città la Ternana rappresenta più che una squadra di calcio" "e va trattata con cura e rispetto" e "non si può scherzare con i sentimenti di una piazza". Si chiede inoltre "di fare chiarezza" sul progetto stadio-clinica". Infine "Non si può però mettere a repentaglio il titolo sportivo", "tanto più in un momento in cui la squadra nonostante tutto sta dimostrando impegno professionalità e solidità, e può solo migliorare, ma ha inevitabilmente bisogno di tranquillità".