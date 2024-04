Così in campo. Si gioca alle ore 14. Viviani tra i convocati. L’ex Falletti in panchina

TERNI – Gli infortuni obbligano al forfait Iannarilli, Sorensen, N.Guessan, Sgarbi, Faticanti e Zuberek. Nei 23 convocati torna Viviani. Il ballottaggio in porta tra Franchi e Vitali sembra vedere in crescita le quotazioni del secondo. Nato a Terni, classe 99, Vitali sarebbe all’esordio in Serie B (come eventualmente Franchi, che non ha mai giocato in campionati professionistici). In difesa Dalle Mura è favorito su Boloca. Possibile conferma, almeno per 4/5, della linea mediana schierata contro il Modena. In attacco persiste il ballottaggio Favilli-Raimondo. Il grande ex Falletti potrebbe iniziare dalla panchina.

COSI’ IN CAMPO

Stadio ""Zini" ore 14.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Majer, Collocolo, Johnsen, Sernicola; Vasquez, Tsadjout. All.: Stroppa.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Favilli. All.: Breda. Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.