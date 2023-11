La Ternana cerca l’impresa a La Spezia. Breda: "Serve una grande partita"

Gara incandescente. Le Fere, solitarie in fondo alla classifica, iniziano il percorso targato Roberto Breda cercando l’impresa sul campo dello Spezia il cui tecnico Massimiliano Alvini sembra giocarsi la panchina. Sono in vista novità nell’undici, ma...: "Quanto fatto finora non è tutto da buttare – spiega Breda – anche se ogni allenatore ha le proprie idee e sfumature. La squadra l’ho trovata bene e ci siamo detti che non bisogna subire questa situazione. Si deve andare oltre e alzare l’autostima. Adesso contano soltanto i prossimi novanta minuti. Non possiamo ancora avere risposte definitive. Amo le situazioni codificate e provate, ma è necessario fare punti e in fretta, senza alibi". I più esperti e i giovani, insieme per risalire: "L’esperienza è importante, ma lo sono anche l’entusiasmo e la brillantezza. Vedo disponibilità da parte di tutti. Dobbiamo aumentare la pericolosità e l’efficacia nelle conclusioni a rete. Possiamo far gol anche con i centrocampisti. Anche nel non possesso le cose non sono state proprio negative. E’ ovvio che se non ci fossero stati problemi io non sarei qui, ma parto da una base positiva su cui lavorare".

Lo Spezia: "Non è da sottovalutare e per fare risultato dovremo fare una grande partita. Succede che una squadra retrocessa possa avere problemi di adattamento alla B che è terribile – conclude Breda – e gli esempi sono tanti". Nei 24 convocati gli unici assenti sono i giovani Txus Alba e Garau. Dubbio modulo, con buone chance per la conferma della difesa a tre e la novità Falletti trequartista. Possibili ballottaggi: Lucchesi-Mantovani, Corrado-Favasuli, Favilli-Raimondo.

TIFOSI. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs ha presentato il nuovo giaccone (linea d’abbigliamento Macron) con impresso il proprio logo. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza. Il CCTC ha anche consegnato una targa ricordo a Marino Defendi, ex capitano della Ternana (218 presenze e 13 gol) e ora in forza alla Narnese.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Alberto Picco" ore 16.15.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolau; Elia, Esposito S., Cassata, Reca; Kouda; Antonucci, Esposito P..

All.: Alvini.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Viviani, Favasuli: Falletti; Raimondo, Dionisi. All.: Breda.

Arbitro: Sozza di Seregno.