Fere tra campo e mercato. Occhi su Verna e De Francesco

Occhi sul Gubbio, vedi partita e mercato. Ma persiste anche il filo diretto con il Catania. Il mezzo passo falso con il Pontedera obbliga la Ternana a cercare in ogni modo il risultato pieno contro i rossoblu, domani al "Liberati" (ore 17.30). E se in questa "settimana corta" la squadra sta tentando di trovare a porte chiuse la massima concentrazione e le soluzioni giuste per tornare alla vittoria è ovviamente anche al lavoro per giungere la prossima settimana al primo colpo di mercato. Considerando le priorità, vedi sostituzione dei lungodegenti Krastev e Damiani, potrebbe trattarsi di un centrale difensivo o un mediano. Restano dunque in piedi i contatti proprio con il Gubbio, per Alessandro Tozzuolo (02) e Mattia Proietti (92) confidando che il presidente Sauro Notari tolga almeno parzialmente il veto relativo alla loro cessione. Intanto, in base alle voci, sembra ampliarsi il numero delle possibili alternative al centrocampista Proietti. Gli indiziati già noti sono Luca Verna del Catania (classe 93, rossoverde nel 2019/2020 e anche compagno di squadra di Mammarella), Idriz Voca (97) della Triestina e Valerio Mastrantonio (99) svincolatosi dal Trapani, seguito anche da Pescara e Perugia. Quello nuovo (fonte tuttomercatoweb) è Alberto De Francesco (94) del Sorrento su cui ci sono anche Virtus Entella e Feralpisalò. Questa mattina la squadra rossoverde effettuerà la rifinitura. Si va verso il recupero di Donnarumma, Augusto Austeri