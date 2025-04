Prestazioni dei Giocatori: Curcio Brilla, Cicerelli e Cianci deludono

VANNUCCHI 6.5: non ha responsabilità sulla rete avversaria e compie alcuni interventi importanti

CASASOLA 5: al suo attivo solo una conclusione di rilievo ma per il resto non riesce ad affondare i colpi come dovrebbe (1’ st ALOI 5.5: gioca l’intero secondo tempo senza incidere nella fase offensiva)

FAZZI 5.5: non sempre lucido e sicuro sulle azioni degli attaccanti avversari

CAPUANO 5.5: il capitano riprende il suo posto nella cabina di regia della difesa dopo aver smaltito i problemi fisici. Sfiora il pareggio a fine gara ma ha difficoltà a contenere Camarda

TITO 5.5: per il difensore mancino partita segnata da una involuzione nel rendimento personale

VALLOCCHIA 5.5: torna dopo la squalifica e la sua prestazione, al solito generosa e di temperamento, non è sufficiente (37’ st CIAMMAGLICHELLA s.v.)

DE BOER 5.5: gara al di sotto delle aspettative per il mediano che soffre la velocità dei centrocampisti avversari e non sempre è lucido negli appoggi (1’ st DAMIANI 6: impiegato per l’intera ripresa, sta recuperando fiducia)

DONATI 5.5: non rende nel primo tempo quando viene collocato nel tridente schierato alle spalle del centravanti Cianci. Un pochino meglio nella ripresa

CURCIO 7: il migliore delle fere. Si muove tanto e cerca la via del gol che sfiora (37’ st DONNARUMMA s.v.)

CICERELLI 5: Si fa parare da Nava il rigore guadagnatosi personalmente

CIANCI 5: perde il confronto coi difensori rossoneri. Massimo Ciaccolini