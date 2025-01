Ternana, contano solo i tre punti: "Al Liberati non si può sbagliare"

di Augusto AusteriTERNIVincere e basta. Il mezzo passo falso di lunedì scorso obbliga le Fere a ritrovare la via della rete e conquistare il massimo risultato contro il Gubbio, senza badare più di tanto ai risultati altrui. "Ho rivisto tre volte la partita con il Pontedera – spiega Ignazio Abate – e vi dico che la squadra ha fatto quello che doveva fare. E’ stata corta, concentrata e ha prodotto 4-5 chiare occasioni con il gioco. E’ mancata un po’ di veemenza in zona gol. Anche contro l’Entella avevamo fatto bene e a Pescara abbiamo avuto diverse palle-gol. E’ un momento non fortunato, ma bisogna continuare su questa strada. Sono molto fiducioso. Vedo i ragazzi super concentrati per una sfida molto complicata. Il Gubbio ha cambiato pelle anche alzando il baricentro, è propositivo, gioca bene anche con il portiere e e ha un attacco di livello. Ci vorrà gamba, dovremo mordere, aumentare il livello tecnico e il coraggio nel giocare la palla per trovare l’uomo libero, muoverci tanto tra le linee. Servirà anche una grande cattiveria nel recuperare il pallone. I derby bisogna vincerli e abbiamo bisogno dei tre punti per tornare a respirare aria buona". In attacco, un forte dubbio e una buona notizia: "Cianci ha avuto un affaticamento al polpaccio e in settimana l’abbiamo gestito. In cuor mio ho già deciso se giocherà, ma lo comunicherò domani alla squadra. Donnarumma è recuperato. Un allenatore deve comunque sempre preparare più tipi di partita, perchè l’imprevedibile è dietro l’angolo. Tutti i ragazzi devono avere energie mentali al massimo". Si attendono novità dal mercato, soprattutto per la fondamentale sostituzione dei due lungodegenti Krastev e Damiani: "Alleno coloro che sono a disposizione. Per il mercato ci penseranno il presidente e il direttore. Noi dobbiamo pensare alla partita con il Gubbio che è molto complicata". Il tecnico rossoverde, alla prima esperienza nei professionisti, sta ricevendo sinceri consensi dai colleghi: "I complimenti vanno ai miei ragazzi. Io cerco solo di portare le mie idee. Senza un gruppo unito, senza un tutt’uno tra società, squadra, piazza, non si riesce a creare qualcosa di positivo e bello. Ho un profilo basso – conclude Abate – e si deve fare rumore con i risultati non con le chiacchiere". Sono indisponibili Vitali, Bellavigna, Damiani, Maestrelli e Krastev. Ballottaggio Martella-Tito, con possibile impiego di entrambi. Ferrante appare favorito su Donnarumma.TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Martella; Casasola, Romeo, de Boer, Corradini, Tito; Ferrante, Cicerelli. All.: Abate.