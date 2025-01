Ternana, pesa la flessione di risultati. Panchina corta e il mercato non decolla

Momento da decifrare in casa rossoverde. Pesa la flessione di risultati e in parte dell’espressione di gioco, ma sussistono oggettive attenuanti che derivano da pedine non al meglio, panchina corta e mercato che non decolla (i nomi di Bruzzaniti e Chiricò, forse Proietti, restano in auge, ma con chance tutte da verificare). La sconfitta di Pineto e l’annessa deludente prova, obbliga a un immediato rimbalzo, vedi bottino pieno con la Vis Pesaro (domenica ore 19.30 al "Liberati") per non sganciarsi in modo pericoloso dalla Virtus Entella. La prossima avversaria è un team in forte ascesa, che ha ben approfittato del calo della Ternana negli ultimi 5 turni. Dopo le 4 vittorie consecutive con Lucchese, Carpi, Milan Futuro e Pianese, la squadra di Abate ha infatti conquistato 6 punti a fronte dei 10 incamerati da quella di Stellone (e dall’Arezzo). Ovviamente, a trarre il massimo beneficio nel suddetto segmento sono state Virtus Entella e Torres con 13 punti ciascuna. Ma resta ben scolpito il grande percorso realizzato da Capuano e compagni dopo la sconfitta rimediata alla 1° di campionato (a ranghi incompleti e con progetto di gioco in embrione) contro il Pescara. Dalla 2a giornata in poi la Ternana ha conquistato sul campo 47 punti come l’attuale capolista. E l’andamento dello scontro diretto andato in scena poche settimane fa al "Liberati" lascia pensare che il -5 dai liguri di Gallo non sia un canyon. Ma l’attuale classifica parla chiaro e (anche tenuto conto che l’ultima gara di campionato si giocherà proprio a Chiavari) appare evidente che in ottica primato le Fere non possono perdere altro terreno. I rossoverdi riprenderanno ad allenarsi oggi dopo due giorni di riposo. Si confida nel recupero di Maestrelli. Torna disponibile Casasola che ha scontato il turno di squalifica. Contro la Vis Pesaro non ci sarà Romeo per il quale l’ammonizione rimediata a Pineto fa scattare lo stop.

Settore giovanile. Oltre alla formazione Primavera, anche l’Under 14 si è aggiudicata il derby con il Perugia. Al "Sabotino" i ragazzi allenati da Lorenzo Battistoni hanno vinto 5-1 con gol di Baldi, Fazzi. Leoni e doppietta di Tintore. L’Under 17 di Marco Di Loreto ha consolidato il primo posto in classifica nel girone C battendo in trasferta il Campobasso 2-1 con gol di Bruti e Dezio. Turno di riposo per Under 15 e Under 16.