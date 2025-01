Due arrivi, la Ternana si accende sul mercato. Vallocchia e Millico primi rinforzi per Abate

di Augusto AusteriTERNIAndrea Vallocchia e Vincenzo Millico sono due nuove fere. Ora si tenta l’accelerazione decisiva per Alessandro Tozzuolo, senza escludere alternative, anche a fronte di una-due possibili operazioni in uscita. Il mercato rossoverde è dunque scattato non appena il diesse Carlo Mammarella ha avuto disco verde dalla società. Vallocchia, classe ’97, nato a Rieti e tifoso delle Fere, è un centrocampista duttile e ben strutturato che vanta buona attitudine nel calciare dalla distanza. Arriva a titolo definitivo dalla Triestina e a livello tattico rimpiazza il lungodegente Samuele Damiani. Cresciuto nel Benevento, ha militato in Sambenedettese, Olbia, Juve Stabia, Cosenza e Reggiana. Mammarella aveva iniziato a seguirlo ben prima dell’apertura del mercato, come i pari ruolo Luca Verna, Mattia Proietti e Idriz Voca. Millico, nato a Torino nel 2000, è un esterno mancino d’attacco che arriva a titolo definitivo dal Foggia (il cui diesse è l’ex rossoverde Luca Leone, legato a Mammarella da grande stima reciproca). Nell’attuale stagione con i rossoneri ha collezionato 20 presenze, 2 gol e 4 assist. Cresciuto nella Juventus, è passato al Torino con cui vanta 15 gare in Serie A. A 18 anni, grazie al gol realizzato in Europa League contro il Debrecen è il più giovane marcatore della storia granata in ogni competizione. Ha indossato anche la maglia di Frosinone, Cosenza, Cagliari e Ascoli. Vallocchia e Millico (aspetto non secondario e come richiesto da Abate) sono pronti all’impiego immediato. Per rimpiazzare il lungodegente Dimo Krastev (di proprietà della Fiorentina), si segue sempre il difensore centrale Alessandro Tozzuolo (2002) che è in scadenza di contratto con il Gubbio.

Il Catania sembra interessato all’attaccante Alfredo Donnarumma (’90). Per il centrocampista Michele Carboni (2004) continua il pressing della Torres che vorrebbe acquisirne dal Cagliari il cartellino a titolo definitivo. Lascerà la Ternana anche l’esterno Nicola Patanè (2004) che l’Hellas Verona starebbe per girare in prestito ad altra Società. Dal campo: per la sfida con la Vis Pesaro il tecnico Abate potrà contare sul rientro di Casasola dalla squalifica. Non ci sarà Romeo, fermato per un turno. E’ da valutare la disponibilità di Maestrelli che in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato tre partite per infortunio. Dubbio difesa a 3 o a 4. E’ molto probabile il ritorno di Cianci nell’undici iniziale. Nei convocati potrebbero esserci sia Vallocchia che Millico. La rifinitura a porte chiuse è in programma questa mattina. Abate sarà in conferenza stampa alle ore 13.15.