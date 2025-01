Abate studia la Ternana per la ripartenza. Il tecnico può contare su Casasola e Cianci

di Augusto AusteriTERNILa duttilità tattica può essere un’arma per ritrovare la migliore espressione e una nuova importante serie di risultati. La squadra rossoverde ha del resto prodotto un grande cammino anche in virtù del saper essere camaleontica, sia da una gara all’altra che nell’arco della stessa partita. Per cancellare subito la sconfitta e l’opaca prestazione di Pineto, ma anche per ovviare alle assenze, alla condizione non perfetta di alcune pedine e alla panchina corta (ancora nessuna novità a livello di mercato) Ignazio Abate farà leva anche su questo aspetto. Per la sfida con la Vis Pesaro (domenica ore 19.30 al "Liberati"), squadra che è tra le più in forma del momento, il tecnico ritrova Casasola, ma non può contare sullo squalificato Romeo (tra l’altro autore di 4 gol).

Vedremo dunque se l’argentino sarà schierato sulla corsia destra di una difesa a 4, oppure esterno in un centrocampo a 5 (con Martella o Tito sull’altro settore). Di certo si confida nel pieno recupero di Cianci, il cui ritorno dal primo minuto al fianco di Cicerelli appare fondamentale (con Donnarumma comunque pronto in caso di necessità o in corsa) per una Ternana che deve ritrovare con continuità la via del gol.

Questo, anche tenuto conto che Ferrante è reduce da una forma influenzale e ieri al "Taddei" ha svolto una fase del lavoro in gruppo e una a parte, come il difensore Maestrelli che ha saltato per infortunio le ultime tre partite. Lavorano a parte Krastev, D’Alessandro, Damiani e Viviani. Oggi (allenamento al mattino) scattano le sedute a porte chiuse.

Intanto è festa per i ‘100 anni di tifo rossoverde’. E’ l’evento dedicato alla tifoseria "vero motore della storia e dell’identità della Ternana", che si svolgerà al PalaSì in Piazza della Repubblica da domani a domenica prossima. Saranno tre giorni di incontri, dibattiti e premiazioni, dedicati a tutte le età, con ingresso libero. Il programma completo e le info sono su www.calciofere.it. Parteciperanno molti ex calciatori rossoverdi, storici tifosi e giornalisti. Si potranno visitare una mostra fotografica curata dall’associazione "Tempus Vitae" e un’esposizione di storici cimeli rossoverdi. Sarà attiva un’area food & beverage (porchetta e vino gratis). Non mancheranno musica, giochi e spettacoli. Le premiazioni speciali riguarderanno in particolare i promotori di iniziative solidali. Inaugurazione domani alle ore 17.00.