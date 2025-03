La Ternana perde un pezzo della difesa. Campionato finito per Giuseppe Loiacono

di Augusto AusteriTERNICampionato finito per Giuseppe Loiacono. Lo si deduce dall’esito degli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto in seguito all’infortunio che domenica scorsa lo aveva obbligato a lasciare il campo al 20’ del primo tempo. La pessima diagnosi, riportata sui canali ufficiali della Ternana, è "lesione del malleolo sinistro". Nella decisiva fase della stagione, dunque, Ignazio Abate dovrà fare a meno di un punto fermo dello scacchiere, ovvero di un calciatore che vanta 30 partite disputate e che ha sempre prodotto un rendimento elevato. I centrali di ruolo a disposizione di Abate restano dunque Marco Capuano, il giovane ma gia ben collaudato Alessio Maestrelli e l’esperto Nicolò Fazzi che domenica al "Porta Elisa" sarà ex di turno, avendo militato lo scorso girone d’andata nella Lucchese. Come se non bastasse, c’è qualche apprensione anche per Emanuele Cicerelli. Il bomber risente del fastidio al flessore con cui è già stato alle prese la scorsa settimana. Il problema è tornato a evidenziarsi durante il derby, al punto tale da indurre Abate a optare in via precauzionale per la sostituzione al quarto d’ora del secondo tempo. La squadra ha ripreso ad allenarsi al "Taddei" dopo il giorno di riposo in vista della gara di Lucca (domenica ore 15). Per oggi è in programma una doppia seduta, ancora a porte aperte, alle 10.30 sul campo e alle 15 in palestra.

Giudice sportivo. Multa di 800 euro per la Ternana a causa di fumogeni lanciati da tifosi nel recinto di gioco prima del derby e al 2’ pt. A Lucca arbitrerà Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. E’ al 3° anno nella Can C (22 partite dirette). Incrocia le Fere per la prima volta. Gli assistenti sono Emanuele Bracaccini di Macerata e Manuel Cavalli di Bergamo, il IV ufficiale Mattia Nigro di Prato.

Viareggio Cup. La Primavera vince 6-1 contro il Casarano e approda ai quarti di finale. Risultato in cassaforte fin dalla prima frazione di gara. Le reti: 3’ pt. Girasole (T), 20’ pt Turella (T), 31’ pt Pierdomenico (T), 13’ st. Pierdomenico (T), 27’ st Perrone (C), 29’ st Turella (T), 39’ st Rota (T). Ai quarti di finale il team di Stefano Morrone affronterà il Torino, domani alle 15 al "Nuovo Marconcini" di Pontedera. I granata si sono qualificati con la vittoria 3-0 a tavolino contro l’International, assegnata in seguito all’abbandono volontario del campo da parte della squadra brasiliana (al minuto 45+2 del primo tempo sul risultato di 0-0) per protesta dopo l’espulsione di un loro compagno che ha accusato un avversario di avergli rivolto in precedenza espressioni razziste.