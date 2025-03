Ternana, verso il soldout del Liberati. Tornano in gruppo Capuano e Romeo

Si va verso il soldout del "Liberati". La squadra intensifica la preparazione tattica e oggi torna a parlare Stefano D’Alessandro. Nella seduta svolta ieri mattina all’antistadio sono tornati a lavorare in gruppo Capuano e Romeo. Il capitano è dunque avviato verso il pieno recupero, dopo aver saltato a titolo precauzionale la sfida di Ferrara. Il centrocampista offensivo è in forte progresso e ha qualche chance di tornare nei convocati dopo 7 partite di assenza per l’infortunio al legamento collaterale mediale. La sua disponibilità sarà comunque un importante arma in più per le successive gare. La seduta odierna si svolgerà nel pomeriggio a porte chiuse.

Il presidente. Questa mattina (ore 11.30) Stefano D’Alessandro sarà in conferenza stampa allo stadio. La Società non ha reso noti gli argomenti dell’incontro, che si preannuncia comunque di notevole interesse, sia perché la realizzazione del progetto stadio-clinica ha avuto un scatto decisivo, sia per il fatto che il Patron è in silenzio da circa due mesi.

L’attesa dei tifosi. Il "Liberati" prepara il suo volto migliore e la piazza confida in una grande prova: "Credo che questo derby sia un crocevia del campionato – spiega Claudio Maggi presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs – e per la Ternana sarebbe molto importante vincerlo, in quanto a seguire il cammino appare più agevole, ovviamente a eccezione della sfida finale di Chiavari. Il Perugia con il nuovo tecnico è in ripresa e ha recuperato pedine importanti. Ma se i rossoverdi giocheranno come hanno dimostrato di saper fare non avranno difficoltà a conquistare il massimo risultato. Anche per la Virtus Entella a Gubbio non credo sia una sfida semplice". "Un derby senza i tifosi ospiti è un derby a metà – sottolinea Anacleto Petigliani presidente di Rocca Rossoverde – e questo vale per qualsiasi squadra. Dispiace che le colpe di pochi debbano essere fatte pagare a tutti. Sul campo la Ternana è più forte, ma il Perugia ha ultimamente invertito la tendenza e il derby fa sempre e comunque storia a sé. Spero che le Fere lo affrontino senza eccesiva tensione e che possano vincere anche con un punteggio importante. Sarebbe un viatico ottimo per la volata finale anche a livello psicologico".

Viareggio Cup. Pareggio 2-2 in rimonta per la Ternana contro l’Olympique Thiessois (2a giornata del girone 6). Team senegalese in vantaggio al 18’ pt con Faye, raddoppio di Cisse al 29’ pt, doppietta di Pierdomenico al 40’ pt e al 30’ st. Per qualificarsi agli ottavi i rossoverdi dovranno battere l’UYSS New York domani a Lerici (ore 15) con un occhio alla sfida tra Olympique e Rappresentativa Serie D.