Ternana, Capuano asso nella manica. Tifosi scatenati: curva Est esaurita

di Augusto AusteriTERNISi confida nel pieno recupero di Marco Capuano. Alla ripresa degli allenamenti svolta a porte aperte al "Taddei" dopo il giorno di riposo, il capitano rossoverde e regista del reparto difensivo ha lavorato a parte dopo aver svolto in gruppo soltanto la fase di riscaldamento. Un certo ottimismo in merito al suo impiego contro il Perugia è dovuto a quanto dichiarato domenica scorsa da Ignazio Abate, ovvero che il calciatore avrebbe saltato la partita di Ferrara a scopo precauzionale per un fastidio muscolare evidenziato al termine della sfida con il Sestri Levante. "Vogliamo averlo al top per il derby" aveva detto il tecnico nell’occasione. Capuano è del resto pedina di assoluto rilievo anche per quanto riguarda la costruzione dal basso, uno dei marchi d.o.c. a livello tattico della Ternana. La sua assenza lunedì scorso al "Paolo Mazza" ha dato comunque modo di avere ulteriori conferme in merito alla notevole capacità di Giuseppe Loiacono nel saper gestire il reparto, ma anche per quanto riguarda l’affidabilità dell’altro centrale, il giovane Alessio Maestrelli (2003) che è tornato in campo dopo il lungo stop per infortunio (non giocava dalla partita di Pescara dello scorso 22 dicembre). Si presuppone che per il derby Abate potrà contare su ampie scelte in ogni settore, vedi anche il rientro dalla squalifica di Salvatore Aloi, mediano che sta realizzando gol pesanti e d’autore. Restando in tema-centrocampo, si avvicina anche il ritorno di un altro elemento di spicco, ovvero Federico Romeo (infortunatosi lo scorso 2 febbraio nella sfida di Legnago) che ieri, come il lungodegente Damiani, i fuori-lista Mattheus e Viviani e coloro che non hanno fatto parte dell’undici schierato contro la Spal, ha disputato il test contro la formazione Primavera (2-0 con doppietta di Donnarumma). Coloro che hanno giocato titolari martedì scorso hanno invece svolto un lavoro di scarico. All’allenamento ha assistito un buon numero di tifosi. Prevendita. Dopo la Curva Nord, ieri mattina è divenuta soldout anche la Curva Est-Viciani. Prosegue a ritmi molto sostenuti la caccia al biglietto nei punti vendita autorizzati del circuito VivaTicket. La Società rossoverde comunica che i botteghini del "Liberati" saranno aperti con orario continuato oggi, domani e sabato dalle ore 12.00 alle ore 16.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (inizio partita). Ricordiamo che non è possibile effettuare l’acquisto online.Viareggio Cup. Oggi allo stadio "Benelli" di Lido di Camaiore (ore 15) la Ternana Primavera sfida l’Olympique Thiessois (squadra senegalese) nella 2a giornata del torneo. Il team allenato da Stefano Morrone ha pareggiato 1-1 nella gara d’esordio contro la selezione Under 18 Serie D (vantaggio rossoverde nel primo tempo con Guaglianone, nella ripresa gol di D’Incoronato). Del girone 6 fa parte anche l’UYSS New York che la Ternana affronterà sabato prossimo a Lerici (La Spezia).