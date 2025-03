Ternana, tifosi in fibrillazione per il derby. Già esauriti i biglietti per la curva Nord

di Augusto Austeri

Umbria protagonista assoluta domenica prossima, vedi Ternana-Perugia e Gubbio-Virtus Entella. I tifosi rossoverdi hanno immediatamente preso d’assalto i punti vendita dei biglietti per il derby (disponibilità iniziale circa 10.000, non è possibile acquistarli online) e la Curva Nord è andata ben presto soldout. La nostra regione è dunque attesa da un pomeriggio appassionante e di peso specifico assoluto, per la vetta, con le due gare-clou che si giocheranno in contemporanea alle 15. La squadra rossoverde riprenderà ad allenarsi questo pomeriggio al "Taddei" dopo il giorno di riposo. Per la grande sfida con i biancorossi dovrebbe tornare a disposizione Capuano che ha saltato la gara di lunedì scorso per motivi precauzionali in seguito a un fastidio muscolare evidenziato alla fine di Ternana-Sestri Levante. Torna disponibile Aloi che ha scontato la giornata di squalifica.

"Ci godiamo la vittoria con la Spal – spiega Ignazio Abate – e credo che domenica a Terni ci sarà una bella bolgia. Abbiamo bisogno che il nostro pubblico si stringa a questi ragazzi che non stanno mollando una virgola e che stanno rincorrendo dall’inizio dell’anno. Nel derby ci attende una squadra forte e sono certo che faremo una grandissima partita". Sei turni alla fine e la Ternana continua a vincere (5 successi consecutivi, grazie a 11 gol all’attivo e uno soltanto al passivo, quello di Ferrara è stato il 16° clean sheet): "Ho un grande gruppo, con un’identità forte e una grande anima. Mi sono piaciuti tantissimo anche coloro che sono subentrati. Hanno avuto la rabbia e l’atteggiamento giusto. Dobbiamo continuare così fino alla fine, con grande umiltà, perché l’insidia è sempre dietro l’angolo. Sei partite possono essere un’infinità oppure pochissime, se penso che ad esempio dieci giorni fa la Torres era a un solo punto da noi e ora siamo a più dodici. Non c’è tempo per fare calcoli. Siamo contenti di essere vivi – conclude il tecnico rossoverde – e dobbiamo tenere accesa la fiammella che ci consente di sognare e pensare a una partita per volta". Riprendono oggi, alle 15 a porte aperte, gli allenamenti della prima squadra in vista del derby con il Perugia di domenica al Liberati. La squadra di Ignazio Abate sosterrà, all’antistadio Giorgio Taddei, un allenamento congiunto con i ragazzi della Primavera.

Giudice sportivo. L’unico provvedimento riguardante la Ternana in merito alla gara di lunedì scorso al "Paolo Mazza" è un’ammenda di 700 euro in seguito a un fumogeno lanciato sul terreno di gioco dai tifosi rossoverdi, senza conseguenze, al 6’ del primo tempo.