Sos Ternana, Abate perde i pezzi. Dopo Loiacono fuori pure Brignola

di Augusto AusteriTERNIPer la sfida di Lucca è out anche Enrico Brignola. La società rossoverde comunica che l’attaccante si è infortunato giovedì e che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di grado moderato all’adduttore della coscia destra. L’ex Catanzaro salterà dunque alcune partite. Il suo forfait priva Ignazio Abate di un’importante opzione e si aggiunge a quello del difensore centrale Giuseppe Loiacono che ha terminato in anticipo la stagione a causa della lesione al malleolo. Restano ovviamente indisponibili anche i lungodegenti Samuele Damiani e Dimo Krastev (comunque entrambi fuori lista). La seduta di rifinitura, questa mattina a porte chiuse al "Taddei", fornirà al tecnico rossoverde ulteriori indicazioni in merito a Emanuele Cicerelli che è reduce dal fastidio al flessore riacutizzatosi durante il derby. La decisione in merito all’impiego del bomber potrebbe comunque essere presa a immediato ridosso della partita. E non sembra essere l’unico dubbio. Abate sarà in conferenza stampa oggi alle 13. Qui Lucchese. Anche il tecnico rossonero Gorgone deve fare i conti con gli infortuni. Il reparto più penalizzato è il centrocampo, che contro la Ternana si presenterà in veste inedita, vista l’assenza di Catanese e Gemignani che si aggiunge a quella del fantasista-bomber Saporiti autore in stagione di 10 gol e 7 assist. E’ possibile il recupero del mediano e capitano Tumbarello, probabilmente per la panchina, dopo sei gare di assenza per infortunio. Intanto la piazza e l’amministrazione comunale attendono chiarimenti in merito al quarto passaggio societario in circa due mesi, quello dalla Slt Associati alla Sanbabila.

Settore giovanile. In un post ufficiale il presidente Stefano D’Alessandro ringrazia la formazione Primavera: "Grazie a questi splendidi ragazzi, grazie a mister Stefano Morrone e a tutto il suo staff e al coordinatore Leonardo De Pasquale per lo storico risultato raggiunto al torneo di Viareggio, rendendo onore a questa maglia e questi colori. Avanti Fere." Morrone afferma: "C’è amarezza perchè i ragazzi meritavano la semifinale. E’ un gruppo straordinario. Contro il Torino i rigori non ci hanno premiato e in partita avremmo meritato di più". Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 15) c’è la sfida con l’Ascoli per la 24esima di campionato: "Siamo in alto (quarta posizione a -1 dai bianconeri, ndr) – conclude Morrone – e dobbiamo continuare nel modo che ci ha consentito di fare questo grande percorso". Turno di riposo per i campionati U15, U16 e U17. Oggi a Roma, amichevoli per l’U15 e l’U14 contro i pari età giallorossi.