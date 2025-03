Calcio femminile serie B, la gara al "Gubbiotti» di Narni alle ore 15. La Ternana Woman ospita il San Marino Academy. Match per confermarsi in vetta al campionato

TERNI – Il grande obiettivo sportivo e molto altro. Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 15) la Ternana Women sfida il San Marino Academy per confermarsi in vetta al campionato di Serie B. La squadra del presidente Stefano Bandecchi, allestita dalla diggì Isabella Cardone e guidata da Antonio Cincotta, vanta 12 punti di vantaggio sulla quarta posizione (saranno promosse le prime tre). Le calciatrici Maria Grazia Petrara e Marika Massimino sono convocate in Nazionale U23 per la "Settimana delle amichevoli" in Spagna (3-7 aprile), Michela Ionadi sarà nell’U19 di Malta al Campionato Europeo. A "Women 4 Football", evento organizzato dall’AIC nel Salone d’Onore del Coni, la rossoverde Valeria Pirone è stata premiata come capocannoniere Serie B 2023/24 insieme a Caterina Bargi del Genoa. Nell’occasione il quadro T-ART dedicato al calcio femminile, realizzato da Deborah Salvatori Rinaldi responsabile comunicazione del Club rossoverde, è stato firmato da tutte le premiate della serata e messo all’asta con ricavato devoluto all’A.I.C Onlus. "C’erano le migliori calciatrici italiane – afferma Paolo Tagliavento, AD Ternana Women – ed è stato inevitabile pensare a Fabio Melillo che ha cresciuto molte di esse, portandole sui palcoscenici più grandi. Sarebbe stato entusiasta di quanto sta accadendo al calcio femminile della cui crescita è stato uno dei pionieri assoluti". Melillo ha lasciato un grande vuoto, non solo nel Club rossoverde. A Coverciano, dove gli sono stati dedicati un riconoscimento e un video tributo, lo hanno ricordato commossi gli allenatori Spugna (Roma) e Grassadonia (Lazio), premiati con Panchina d’oro e Panchina d’argento. La Ternana Women, il cui non semplice accordo con la Ternana Calcio è stato fondamentale nell’iter per la realizzazione del nuovo stadio "Liberati" e dell’annessa clinica privata, è impegnata in vari progetti. "Hola and the big dream-Un sogno da inseguire" è il nuovo libro a fumetti interattivo per la fascia 9-12 anni, distribuito gratis come il primo che ha avuto grande successo e ricevuto dalla FIGC il premio "SGS Grassroots Awards" (miglior progetto educativo, concorre al premio UEFA). Tagliavento spiega: "Narra di sport, studio e valori sociali. Siamo orgogliosi di vederlo in tutta Italia. Lo rivolgiamo alle nuove generazioni, anche per far sentire l’appartenenza alla città, come il kit rossoverde che regaliamo ai neonati". Nei giorni scorsi è stato ospite a Narni il team canadese Milton Magic FC, nell’ambito del progetto Ternana Women International Soccer Academy.

Augusto Austeri