La Ternana si gode la vittoria nel finale. E il club chiede lo sconto sulla penalizzazione

Mentre la squadra attende la Spal, la Società si prepara a chiedere lo "sconto" sulla penalizzazione. La vittoria nei minuti di recupero a Sestri è stata la migliore terapia nella giornata del -2 in classifica, peraltro atteso, inflitto dal Tribunale Federale. Ma anche stavolta c’è da fare i conti con gli infortuni. Martedì sera Romeo ha riportato una forte contusione al fianco che lo ha costretto ad abbandonare il campo prima dell’intervallo. Alla ripresa degli allenamenti ha svolto lavoro di scarico in piscina come gli altri che sono scesi in campo al "Sivori". Si confida in un suo immediato recupero, anche considerando che potrebbe persistere il forfait di Corradini il quale ha svolto una seduta personalizzata come Ferrante. Contro gli estensi (sabato ore 15 al "Liberati") sarà certamente indisponibile Krastev che ieri in allenamento ha riportato una distorsione al ginocchio destro da valutare nelle prossime ore con esami strumentali. Salterà la sfida anche Loiacono per il quale l’ammonizione fa scattare la squalifica. Restano in diffida Capuano e Cianci. Ignazio Abate, come sempre, non si fascia la testa. "E’ una vittoria conquistata con il cuore e la voglia dei ragazzi – ha detto tra l’altro il tecnico nel post partita di Sestri – in un momento delicato anche per la penalizzazione. E’ la vittoria di un gruppo che non è secondo a nessuno, del direttore (Carlo Mammarella, n.d.r.) che mi è sempre affianco, mi sta facendo crescere ed è sempre con noi. Stavolta i cambi hanno portato un grande contributo. Ci hanno seguito tanti tifosi e ho ricordato ai ragazzi che non siamo mai soli. Non dobbiamo perdere ferocia e umiltà. Faremo il conto degli indisponibili e dobbiamo continuare a mostrare questo spirito". Oggi allenamneto al "Taddei" a porte chiuse (ore 15).

Il ricorso. Il Presidente Stefano D’Alessandro "esprime rammarico per la penalizzazione di due punti in classifica". La Ternana Calcio precisa che la sanzione è stata inflitta per inadempimenti posti in essere dalla precedente gestione per il mancato pagamento dell’Irpef relativo alla scadenza dello scorso 16 settembre, inadempimento che l’attuale Proprietà ha immediatamente saldato, non appena subentrata" e annuncia che " si riserva di presentare ricorso presso la Corte Federale D’Appello non appena saranno pubblicate le motivazioni". Sembra che la Società rossoverde abbia consultato i legali fin dal mese scorso. Dunque, la linea del ricorso sarebbe già definita, evidenziando il fatto che una parte del versamento Irpef è stata effettuata entro la scadenza e che la nuova Proprietà non appena insediata ha saldato la parte rimanente.