Le interviste. Breda: "Poco brillanti. Ma potevano vincerla»

TERNI - "Il Pisa ha fatto meglio – spiega Roberto Breda – soprattutto nel secondo tempo. Non avevamo iniziato male e dopo il loro gol siamo un po’ scesi. Il nostro è un calcio molto dispendioso e venivamo dalla partita di Parma in cui avevamo ovviamente speso molto. Dunque, non siamo stati brillanti come altre volte. Ma la voglia di andare oltre le difficoltà si è vista e abbiamo cercato di portare a casa gli episodi. Mi è piaciuto l’atteggiamento, l’essere rimasti in partita e aver sfiorato la vittoria alla fine contro una squadra che ha valori e gioca in modo particolare. Abbiamo avuto soltanto un giorno per preparare a livello tattico questa partita. E’ importante aver mosso la classifica, anche se non ci accontentiamo". Un primo bilancio della gestione-Breda: "Non credo sia ancora il momento. Ma quello che abbiamo fatto è una buona e meritata base di partenza. Deve darci fiducia, forza e voglia di fare ancora meglio". Il calciomercato: "Ne abbiamo parlato, non in modo molto dettagliato perchè siamo stati presi dalle partite che ora ci consentono di fare ulteriori valutazioni. C’è assoluta sintonia con il diesse e la proprietà. Il nostro primo grande acquisto sicuro è Favilli. Siamo stati due mesi senza di lui, è un giocatore importante e ha grande voglia di darci una mano".

Augusto Austeri