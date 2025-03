Spal Ternana 0-3, quinta vittoria di fila per le Fere

Terni, 17 marzo 2025 – La Ternana di mister Abate vince anche a Ferrara, regola la Spal con un netto tre a zero e resta in scia della capolista Entella che fa suo il derby con il Sestri Levante, conservando due punti di vantaggio (sul campo le due squadre sarebbero appaiate, essendo stata la Ternana penalizzata di due punti). Un incontenibile Cicerelli porta subito in vantaggio le Fere con una magistrale punizione. Scatenato il fantasista rossoverde nella prima mezz’ora e ospiti ancora pericolosi con Curcio e Cianci.

La Spal di mister Baldini si vede sul finire del primo tempo: Vannucchi fa buona guardia. Nella ripresa inizio scoppiettante con Zammarini che sfiora il pari con un diagonale e Cicerelli vicino al raddoppio con l’ennesima azione personale. Al 56esimo è Cianci a siglare il due a zero ospite raccogliendo un corner del solito Cicerelli. La Ternana controlla senza affanni e trova il tre a zero allo scadere con il subentrato Ferrante. Prossimo turno, domenica, con il derby Ternana-Perugia e l’Entella ospite del Gubbio.

SPAL (3-5-2): Meneghetti, Bruscagin, Nador, Fiordaliso, Iglio (1'st Haoudi ) Zammarini (27'st Antenucci ), Paghera sv (19'pt Rao ), Radrezza, Mignanelli, D'Orazio (19'st Spini), Molina. Allenatore: Baldini.

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi , Casasola, Loiacono, Maestrelli, Tito (36'st Martella) De Boer, Corradini, (23'st Vallocchia), Donati, Curcio (30'st Millico), Cicerelli (37'st Ciammaglichella) Cianci (30'st Ferrante). Allenatore: Abate.

ARBITRO: Silvestri di Roma 7.

SPETTATORI 5.491 di cui 350 da Terni

Ste.Cin.